¡Michelle revela que NO le gustó el giro del Martes de Eliminación de MasterChef 24/7! Esto dijo

El Martes de Eliminación de MasterChef 24/7 le supo diferente a los fans ya que tuvo un inesperado giro anunciado por el Chef Adrián Herrera que hizo que Ixdit, Flor y Lancer pasaran del nerviosismo al júbilo en cuestión de segundos... ¡nadie salió de la competencia, al menos de momento, una decisión que a Michelle no le gustó tanto!

Este martes de Eliminación ocurrió algo histórico dentro de MasterChef 24/7 ¿Qué pasó con la Eliminación?

¿Cómo reaccionó Michelle al CAMBIO que tuvo el Martes de Eliminación de MasterChef 24/7?

Este miércoles, en plena masterclass del Chef Diego Niño que estuvo dedicada al filete Wellington y todos los secretos que tiene su preparación desde cero, el Chef Diego Niño no se aguantó las ganas de hacerle una pregunta indiscreta a Michelle acerca del hecho de que nadie salió en el Martes de Eliminación luego de una decisión de los Jueces.

Es importante recordar que Lancer se colocó en la zona de riesgo junto con Ixdit y Flor, por lo que pudo haberse convertido en uno de los eliminados de la competencia justo cuando la Gran Final está tan cerca; sin embargo, esto no ocurrió y, por lo tanto, la reacción de Michelle fue bastante esperada por los internautas… ¡ soltó una “broma” sobre desear la eliminación de Lancer que no le gustó al cocinero para nada y ahora el tema se volvió a tocar!

"¿Y qué pensaste de que no eliminaron a nadie?", le preguntó el Chef Diego Niño a Mich, quien no pudo ocultar su desagrado ante la controvertida decisión ya que, según su punto de vista, MasterChef 24/7 es una competencia y, por lo tanto, el cocinero menos apto debió ser eliminado como cada semana:

"Es una competencia, ¿no? Todos tenemos contras (…) o sea, si hubiera sido yo (la eliminada) pues fuga, ya", explicó la cocinera bastante seria, quien dio a entender que no se creyó mucho la versión de que sus 3 compañeros cocinaron demasiado bien como para ser eliminados.

Como ves, a pesar de que Ixdit, Flor y Lancer se mostraron aliviados con la decisión que les da una relativa seguridad aunque sea por unas horas o días, no todos se mostraron conformes con la decisión... ¡se despertó la polémica!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?