Rojos o azules: ¿Quién gana la Supervivencia de HOY, viernes 1 de mayo del 2026, en Exatlón México?

La semana 31 de la novena temporada está llegando a su final y esta noche del 1 de mayo del 2026, la tensión aumentará con la llegada de la contienda que determinará la permanencia de todos los miembros del equipo hasta ahora. La pregunta que surge entre los fanáticos del reality deportivo más intenso de México es la misma: ¿Quién ganará esta noche la contienda?

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Equipo Azul

A pesar de que la escuadra Azul se ha colocado como la gran favorita a lo largo de la temporada por su dominio en los circuitos, lo cierto es que El Equipo Rojo ha sabido mantener la calma en los momentos determinantes, lo que ha llevado a los Azules a poner en riesgo en más ocasiones a sus miembros.

Equipo Rojo

A pesar de que esta escuadra ha mostrado una clara recuperación en cuanto a sus niveles de confianza tras algunas semanas complejas, su actual desempeño los mantiene como favoritos para evitar esta noche poner en riesgo a uno de los suyos. No obstante, a pesar de las victorias tras la salida de Karol, la escuadra roja se ha mantenido en constante tensión.

¿Quién llega como favorito para ganar la Supervivencia?

A pesar de las especulaciones, que colocan al Equipo Azul como el gran favorito de la noche, lo cierto es que nada está escrito, pues los fanáticos del Equipo Rojo saben que la garra deportiva que define a esta escuadra sale a relucir en los momentos más críticos de la contienda.

¿Qué significa ganar la Supervivencia?

Ante el domingo de eliminación, el ganar alguna de las Supervivencias no solo significa mantener al equipo a salvo, sino poner en riesgo directo a uno de los rivales, lo que se traduce en un fuerte golpe a la moral y confianza del equipo derrotado.

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