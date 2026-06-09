5 plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Paw Patrol, para niños y niñas de todas las edades

Para muchísimos niños y niñas resulta imposible no encariñarse con las aventuras de "Chase", "Marshall", "Skye", "Rubble" y todos los perritos que continuamente se aventuran en rescates tan emocionantes como divertidos. Si tus hijos, primitos o sobrinos son fans, a continuación te compartimos algunas plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Paw Patrol.

Estas plantillas se pueden descargar en línea de manera gratuita, para imprimirse y personalizarse. Puedes reunir varias y encuadernarlas para armar un libro para colorear, por ejemplo. Otra idea es imprimir variedad de imágenes para implementar como actividad en una fiesta o reunión infantil.

5 plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Paw Patrol

1. Más de 67 hojas para colorear

Comenzamos nuestro listado con una colección bastante completa de dibujos para colorear de Paw Patrol, las cuales muestran tanto personajes en solitario como en grupo. La variedad de personajes es una de las mayores cualidades de esta serie infantil, y aquí se explota al máximo.

2. Dibujos para colorear de Paw Patrol con temática de cumpleaños

Puedes encontrar ilustraciones con tus personajes favoritos pero en un contexto específico. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja para iluminar con temática de cumpleaños, que queda perfecto para una fiesta infantil o para simplemente consentir a la persona festejada.

3. Para colorear por número

Para máxima relajación, no hay como las plantillas que permiten colorear hermosas ilustraciones por número: es decir, la misma ilustración señala qué tonalidad utilizar en qué zona. Existe una gran variedad de ilustraciones de este tipo dedicada a la patrulla canina comandada por "Ryder".

4. Laberinto de Paw Patrol

Esta imagen para descargar pertenece a una pequeña colección de laberintos de Paw Patrol que están disponibles para descargar en Pinterest y luego imprimir. Son bastante llamativos y sencillos para los niños más pequeños.

5. Por personaje

Una ilustradora creó una serie de ilustraciones para colorear inspirada en los personajes de Paw Patrol, y se encuentran disponibles para descargar e imprimir gratis. En sus páginas encuentras personajes en solitario, lo cual es ideal si tus hijos tienen un personaje predilecto de la serie.