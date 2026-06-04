5 plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Hello Kitty para niñas y niños

Hello Kitty se ha convertido en uno de los personajes más queridos por niñas y niños. Si esta es una de las caricaturas favoritas de tu hijo y estás en busca de una actividad recreativa y divertida para entretener a los pequeños en casa, a continuación te compartimos 5 plantillas de laberintos y dibujos para colorear de este amado personaje.

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5 plantillas para descargar de laberintos y dibujos para colorear de “Hello Kitty”

El resolver laberintos y colorear son actividades que sirven para estimular la creatividad y el pensamiento de los infantes, por lo que son ideales para implementarlas en el día a día con los más pequeños de casa. Además, de los beneficios cognitivos, también sirven para pasar un rato ameno en familia mientras se ejercita el cerebro y la imaginación. Dicho esto, te compartimos las 5 plantillas para descargar e imprimir de Hello Kitty:

Laberintos

Según expertos en educación, resolver este tipo de laberintos es bastante bueno para el cerebro de los menores, pues les ayuda a entrenar su lógica y análisis crítico. Además, es ideal para que tu hijo aprenda cómo planear antes de actuar, en vez de actuar por mero impulso. Checa estas dos tres plantillas de laberintos:

Laberinto 1

Laberinto 2

Laberinto 3

Dibujos para colorear

Si bien a simple vista parece una actividad simple, lo cierto es que se trata de una herramienta importante para el desarrollo de los menores. Colorear dibujos sirve para un mejor desarrollo de la motricidad fina; es decir, para la coordinación de los músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. La escritura, usar cubiertos, colorear y recortar son tan sólo algunas de las actividades que son posibles gracias a la motricidad fina.

Aunado a ello, este tipo de actividades también sirve para que niñas y niños estimulen su creatividad y expresen sus emociones; además de favorecer a la concentración al momento de no salirse de las líneas. Aquí te compartimos dos plantillas de Hello Kitty para imprimir y colorear:

Hello Kitty & sus amigos