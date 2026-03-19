¡CUIDADO! Estas son 5 señales claras de que hackearon tu Facebook

La era tecnológica tiene cosas que evidentemente son benéficas en ámbitos como rapidez o la famosa conectividad con gente cercana e incluso lejana. Pero uno de los grandes problemas que se acarrean, son las oportunidades de vulnerar la información de las personas. Por ello debes prestar atención a estas 5 señales que hablan de un hackeo a tu cuenta de Facebook.

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¿Cuáles son las señales claves de que hackearon mi cuenta de Facebook?

Para que estés atento a este tipo de actividades sospechosas, toma nota y actúa a la brevedad en caso de que positivo el hackeo a tu cuenta de Facebook.

Actividad extraña en general

Cuando observas que en tu cuenta existen solicitudes de amistad que tú no enviaste, mensajes que no son tuyos emitidos a ciertas personas o incluso publicaciones en tu muro… hay un riesgo alto de que hayas sido hackeado. Es normal que los maleantes cibernéticos acudan a tus contactos con spam malicioso.

Cambios en la información o configuración de la cuenta

Aquí la clave es entender que tú no realizaste ningún cambio de nombre, foto, privacidad, correo o número telefónico vinculado. Los hackers de cuentas como Facebook utilizan esto para cubrir sus huellas y dificultar algún probable movimiento de recuperación del perfil.

Problemas para iniciar sesión

Tan fácil como se accedió a tu información, los maleantes informáticos cambian tu contraseña y el correo de contacto con el que es posible restablecer tus credenciales. Por ello, si esto te sucede, es muy probable que ya no tengas el control de ese perfil.

Notificaciones de inicio de sesión en otro dispositivo

Aunque este paso suele ser tedioso cuando tú requieres de tus cuentas en dispositivos que no usas comúnmente, son evidentes mecanismos de defensa para ocasiones donde no eres tú. Por ello, si se te notifica de algo así, no dudes en ponerte en acción para cuidar tu cuenta.

Solicitudes de restablecimiento de contraseñas

Básicamente esto es lo mismo que el punto anterior, pues a sitios como tu correo o notificaciones del propio Facebook se indica que alguien está cambiando o ya cambió tu contraseña. Ante ese tipo de actividad, acude a los medios necesarios para avisar que tú no eres quien está buscando eso en Facebook.