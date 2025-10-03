Advierten por hackeo de celulares Apple a través de WhatsApp

Una nueva alerta mundial advierte a los usuarios de Apple ya que un malware se activa a través de una imagen y puede robar información importante de sus usuarios. Se trata de una falla detectada en la aplicación de mensajería WhatsApp, dentro de los sistemas iOS.

La tecnología, ¿beneficia o perjudica el desarrollo de los niños? [VIDEO] Los niños menores de cinco años tienen una habilidad para dominar las nuevas tecnologías.

Bajo esta modalidad, los dispositivos de Apple pueden ser hackeados con sólo descargar una imagen recibida por WhatsApp, según detallaron los expertos en ciberseguridad que detectaron esta amenaza. Y, lo peligroso de este tipo de hackeo, es que se logra realizar sin hacer clic, es decir que con solo recibir la imagen muchos de los sistemas pueden ver vulnerados.

¿Cómo se produce el hackeo de dispositivos Apple?

Para realizar este hackeo se utilizan imágenes como un caballito de Troya, ya que llega una imagen a través de WhatsApp en formato DNG y solo con abrir esa fotografía el dispositivo celular comienza a presentar fallas y se abre la puerta del código malicioso que logra atacar y hasta controlar el celular.

La peligrosidad de esta acción está en que los hackers logran acceder a los datos de los usuarios de Apple y no hay ninguna alerta que indique que se está produciendo este hackeo en el dispositivo. Por consiguiente, las víctimas ni siquiera saben que han sido hackeadas.

¿Cómo proteger mis dispositivos de un hackeo?

Según las recomendaciones de los expertos, se recomienda como primera instancia desactivar la descarga automática de las fotos dentro de WhatsApp. De esta manera, lograrás revisar qué fotos vas a descargar en tu dispositivo y cuáles no porque te resultan sospechosas o no sabes quién te las envía.

Por otra parte, se aconseja activar la verificación de dos pasos en WhatsApp. Esta es una medida de seguridad que ayuda a proteger a los usuarios y así evitar futuros hackeos, ya sea por imágenes o cualquier otro link que usan los hackers para lograr su cometido.