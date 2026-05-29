Cómo maquillar los labios rojos y que queden elegantes: paso a paso

Los labios rojos nunca pasan de moda y siguen siendo de los maquillajes más favorecedores para las mujeres que quieren proyectar elegancia y sensualidad. Y aunque hay quienes piensan que al usarlo se corre el riesgo de "saturar la imagen", lo cierto es que todo está en los detalles y basta con maquillarlos de la forma correcta para que resalten el rostro de manera espectacular.

4 pasos infalibles para que los labios rojos te queden hermosos

Prepara los labios antes de aplicar cualquier labial . Igual que como ocurre con la piel del cutis, los labios necesitan estar correctamente hidratados para que los productos se adhieran mejor . Lo ideal es exfoliar periódicamente para quitar los "pellejitos" y poner balsamos que los dejen tersos.



. Igual que como ocurre con la piel del cutis, . Lo ideal es exfoliar periódicamente para quitar los "pellejitos" y poner balsamos que los dejen tersos. Define el contorno con un delineador especial . Si tú lo que quieres es lucir unos labios rojos voluminosos y con apariencia natural, entonces no te puedes olvidar del delineado . Elige uno que tenga la punta fina y sea de fórmula cremosa, pues esto hará que sean más manejables y puedas ir haciendo los trazos con facilidad.

Secretos de maquillaje infalibles para que los labios rojos queden espectaculares|Pinterest el perfilador de labios tiene que ser lo más parecido posible al labial que vas a aplicar en el relleno . Y para la forma, sigue la estructura natural de tu boca; y para más grosor, remarca la zona alta o el "arco de cupido"



. Si tú . Elige uno que tenga la punta fina y sea de fórmula cremosa, pues esto hará que sean más manejables y puedas ir haciendo los trazos con facilidad. . Y para la forma, sigue la estructura natural de tu boca; y Aplica el labial rojo en capas uniformes . Ve rellenando el centro de la boca con el labial de tu preferencia haciendo movimientos firmes y ligeros. Es mejor pasar varias capas que queden parejas, a una sola aplicación que quede como si fueran "plastas", ya que esto crea un efecto descuidado muy poco favorecedor.



. Ve rellenando el centro de la boca con el labial de tu preferencia haciendo movimientos firmes y ligeros. Es mejor pasar varias capas que queden parejas, a una sola aplicación que quede como si fueran "plastas", ya que esto crea un efecto descuidado muy poco favorecedor. Elige la fórmula más adecuada para ti. Un aspecto que muchas personas suelen ignorar al momento de usar labio rojos, es que la calidad de los productos aplicados marca la diferencia en los resultados finales. Así que para que el maquillaje se vea elegante y duradero, lo mejor es apostar por las fórmulas aptas para cada tipo de piel. Es decir, si la boca se te reseca mucho y los labios adquieren una apariencia quebradiza conforme pasan las horas, lo mejor son los que vienen en versión líquida e hidratante. Por otro lado, si este no es un problema para ti y buscas algo que dure TODO el día, prueba con los labiales intransferibles.

Secretos de maquillaje infalibles para que los labios rojos queden espectaculares|Instagram. @lilycollins

Y listo, en solo 4 pasos tendrás unos labios rojos espectaculares que le darán un plus a todo tu maquillaje. Lo mejor de todo es que se trata de un estilo atemporal que puede usarse en cualquier ocasión y que se adapta a todos los tonos de piel.