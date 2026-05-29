Cuáles son los tonos de uñas que disimulan las arrugas en pieles morenas
Anota estos consejos para que puedas aplicarlos en tu vida diaria y en cualquier ocasión
Las manos suelen ser una de las primeras zonas donde aparecen señales de envejecimiento como manchas, líneas finas y arrugas. Por eso, elegir el color de uñas correcto puede hacer una gran diferencia al momento de rejuvenecer visualmente la piel, especialmente en tonos morenos donde ciertos esmaltes ayudan a aportar luminosidad y suavizar la apariencia de las manos.
Algunos colores de uñas tienen el poder de estilizar los dedos, iluminar la piel y hacer que las manos luzcan mucho más elegantes y jóvenes, según expertos de Glamour. Si quieres una manicura que además de verse hermosa ayude a disimular arrugas, estos tonos pueden convertirse en tus mejores aliados.
Los 7 tonos de uñas que más favorecen a las pieles morenas
Lo mejor de estos colores es que funcionan tanto en uñas cortas como largas y pueden adaptarse a estilos elegantes, minimalistas o modernos, recomienda Vogue. Estos son algunos ejemplos:
- 1. Nude cálido: Los tonos nude con subtonos caramelo, miel o beige cálido son de los más favorecedores para pieles morenas. Este tipo de esmaltes ayudan a crear un efecto uniforme y elegante que suaviza visualmente las líneas de las manos. Además, al armonizar con el tono natural de la piel, hacen que las manos luzcan mucho más estilizadas y cuidadas.
- 2. Rosa viejo: El rosa viejo aporta un toque femenino y sofisticado sin endurecer la apariencia de las manos. A diferencia de los rosas demasiado fríos, este tono da luminosidad y ayuda a que la piel se vea más fresca. Los expertos en manicura lo recomiendan porque aporta color sin exagerar y combina prácticamente con cualquier estilo.
- 3. Terracota suave: Los esmaltes terracota o ladrillo suave suelen verse espectaculares en pieles morenas porque resaltan el tono natural de la piel sin generar demasiado contraste. Además, estos colores cálidos aportan un efecto elegante que ayuda a desviar la atención de manchas o arrugas visibles en las manos.
- 4. Café mocha: Los tonos café cremosos y mocha siguen siendo tendencia porque estilizan las uñas y aportan sofisticación inmediata. Este tipo de color crea un acabado moderno que favorece especialmente a pieles cálidas y morenas. También tienen la ventaja de disimular pequeñas imperfecciones y aportar un look mucho más pulido.
- 5. Rojo quemado: El rojo clásico nunca pasa de moda, pero en pieles morenas los tonos quemados o vino suave suelen resultar todavía más favorecedores. Estos colores ayudan a iluminar las manos y aportan un efecto elegante que rejuvenece visualmente. Además, son perfectos para quienes quieren una manicura llamativa sin caer en tonos demasiado intensos.
- 6. Durazno suave: Los esmaltes en tonos durazno o coral cálido ayudan a dar frescura y luminosidad a la piel. Según expertos en tendencias de uñas, este tipo de colores aportan un efecto saludable que hace que las manos luzcan más jóvenes. Funcionan especialmente bien durante primavera y verano porque crean un acabado ligero y natural.
- 7. Blanco lechoso: Aunque muchas personas prefieren el blanco intenso, los tonos lechosos o translúcidos suelen ser mucho más elegantes y favorecedores. Este acabado aporta limpieza visual y ayuda a suavizar la apariencia de las manos sin endurecerlas. Además, combina perfectamente con estilos minimalistas y uñas cortas.
Qué colores de uñas pueden marcar más las arrugas
Así como algunos tonos ayudan a rejuvenecer las manos, otros pueden resaltar más las líneas de expresión y la textura de la piel. Los esmaltes demasiado oscuros o con acabados extremadamente mate suelen endurecer visualmente las manos.
También conviene evitar colores neón o demasiado fríos, ya que pueden hacer que la piel luzca apagada o resaltar manchas y venitas.
Finalmente, un tip que recomiendan muchos especialistas en belleza es elegir acabados brillosos o satinados en lugar de mates extremos. Este tipo de efecto refleja mejor la luz y ayuda a que las manos se vean mucho más suaves, hidratadas y jóvenes.
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