VIDEO: Acusan a Pepe Aguilar de humillar en público a su hijo Leonardo y negarle abrazo

Ante las polémicas que la familia Aguilar ha enfrentado en los últimos años, no es raro que de vez en cuando resurjan videos antiguos de ellos en redes sociales y aparezcan críticas al respecto. En los últimos días se ha viralizado un clip donde Pepe Aguilar promociona un sencillo de su hijo Leonardo, pero al patriarca de la familia lo están acusando de humillarlo en público.

Al igual que su hermana menor Ángela, Leonardo Aguilar se dedica a la música regional mexicana y ha hecho giras en compañía de su familia. Tiene 3 álbumes en solitario, además de 2 en conjunto.

Acusan a Pepe Aguilar de "humillar" a Leonardo Aguilar

El clip que está circulando en redes sociales ya tiene varios años de haberse publicado originalmente, parece situarse entre 2016 y 2019. Muestra a Pepe Aguilar promocionando un sencillo de Leonardo, y este último lo acompaña; sin embargo, a los usuarios les está llamando la atención la manera en que el intérprete de "Por mujeres como tú" se refiere a su hijo.

"Un lanzamiento por primera vez ya en serio, porque antes estaba muy burro, lo que había hecho", dice Pepe frente a Leonardo; este fragmento es el que más ha llamado la atención. "Pero ahora ya con toda la mano empezamos una historia dentro de la dinastía Aguilar", prosigue.

Pepe Aguilar le pregunta a Leonardo cómo se siente, él responde que "padrísimo" e inmediatamente después usa una variación de la misma palabra; en ese momento, el patriarca reacciona con sarcasmo: "no sabe decir otra cosa", exhibe.

Leonardo comienza a explicar que para ese momento habían pasado años desde un lanzamiento así, pero nuevamente Pepe usa el sarcasmo y le dice que "tiene mucha experiencia". Es ahí donde Leonardo intenta darle un abrazo a su padre, pero éste se aleja y le dice: "quítate".

"Nosotros hemos tratado de prepararlo lo mejor posible, con mucho trabajo porque está sonso, no le entra a veces la idea a la cabeza. Pero bueno, aquí ya se los dejamos, ojalá les guste", dice Pepe Aguilar al final del video.

"Pobre muchacho", "me imagino que siempre se siente insuficiente para su padre" y "efectivamente su favorita es Ángela", son algunos de los comentarios en redes sociales; varios creadores de contenido también han retomado el video para criticarlo.

También hay quienes han relacionado la situación del video con la relación que Pepe tiene con su primogénito, Emiliano. "Si así fue con este chico, cómo sería con el otro hijo", escribió alguien.