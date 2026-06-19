Estos son los 5 perfumes que se usaban en los 2000 y vuelven a ser tendencia en 2026

Los perfumes que triunfaron en los años 2000 están viviendo un auténtico renacimiento en 2026. Entre los más buscados se encuentran Tommy Girl de Tommy Hilfiger, CK One de Calvin Klein, DKNY Women EDT de Donna Karan, Light Blue de Dolce & Gabbana y Ralph de Ralph Lauren.

Estas fragancias femeninas y unisex definieron una época y hoy vuelven a ser tendencia gracias a la búsqueda de aromas frescos, versátiles y atemporales. Expertos del sector coinciden en que muchos de estos perfumes mantienen su vigencia porque fueron creados con composiciones equilibradas y fáciles de llevar día a día.

¿Cuáles son los 5 perfumes de los 2000 que vuelven a ser tendencia en 2026?

Estas 5 fragancias se encuentran entre las más mencionadas por especialistas y aficionados a la perfumería cuando se habla del regreso de los clásicos.



Tommy Girl de Tommy Hilfiger (1996): aunque fue lanzado a finales de los años noventa, se convirtió en uno de los perfumes más representativos de los 2000. Destaca por sus notas florales y cítricas, con una personalidad fresca y juvenil que sigue conquistando a nuevas generaciones. CK One de Calvin Klein (1994): considerado uno de los perfumes unisex más influyentes de la historia. Su mezcla de bergamota, té verde, piña y almizcle marcó un antes y un después en la industria. En 2026 sigue siendo un referente de frescura minimalista. DKNY Women EDT de Donna Karan (1999): inspirado en la energía de Nueva York, combina notas cítricas, verdes y florales. Su icónica botella y su aroma limpio lo mantienen vigente más de dos décadas después de su lanzamiento. Light Blue de Dolce & Gabbana (2001): uno de los perfumes más exitosos del siglo XXI. Sus notas de limón siciliano, manzana verde y cedro evocan el verano mediterráneo y continúan siendo sinónimo de frescura y elegancia. Ralph de Ralph Lauren (2000): creado para una generación joven y dinámica, mezcla notas de frutas frescas y flores delicadas. Su carácter alegre y desenfadado explica por qué sigue siendo uno de los favoritos de quienes buscan aromas ligeros.

¿Por qué los perfumes de los años 2000 vuelven a conquistar a los consumidores en 2026?

La respuesta combina nostalgia, calidad olfativa y tendencias culturales que impulsan el regreso de los clásicos.



Nostalgia emocional: muchas personas buscan reencontrarse con aromas que marcaron etapas importantes de sus vidas.

muchas personas buscan reencontrarse con aromas que marcaron etapas importantes de sus vidas. Auge de la estética Y2K (abreviatura de ‘y ear 2000 /año 2000’) : aquella moda ha regresado con fuerza y los perfumes forman parte de ese fenómeno.

(abreviatura de ‘y /año 2000’) aquella moda ha regresado con fuerza y los perfumes forman parte de ese fenómeno. Fragancias fáciles de usar: predominan los acordes frescos, cítricos y limpios que siguen siendo muy demandados.

predominan los acordes frescos, cítricos y limpios que siguen siendo muy demandados. Popularidad en redes sociales: influencers y creadores de contenido han contribuido a redescubrir estos clásicos.

El perfumista y crítico especializado Frédéric Malle ha señalado en diversas entrevistas que los grandes perfumes suelen sobrevivir al paso del tiempo porque logran crear una conexión emocional con quienes los usan. Por su parte, la experta Linda G. Levy, presidenta de The Fragrance Foundation, ha destacado que el mercado actual muestra un creciente interés por fragancias con historia y reconocimiento entre los consumidores.

Asimismo, Fragrantica y The Fragrance Foundation coinciden en que la nostalgia se ha convertido en uno de los motores más importantes del mercado de la belleza durante los últimos años. Lejos de quedar en el pasado, estos perfumes demuestran que los buenos aromas nunca pasan de moda.