Al estilo de un cocinero de MasterChef 24/7: el hijo de la Chef Zahie Téllez prepara pasta fresca

La pasión por la cocina parece correr por las venas de la familia de la Chef Zahie Téllez. A través de redes sociales, el hijo de la reconocida jueza de MasterChef 24/7 sorprendió a sus seguidores al mostrar sus habilidades culinarias con la preparación de una pasta fresca hecha en casa, una receta sencilla pero llena de sabor.

Receta MasterChef 24/7: el hijo de Zahie Téllez prepara pasta fresca

Con la naturalidad y destreza que recuerdan a los participantes más destacados del famoso reality gastronómico, Mariano, hijo de la Chef, compartió el paso a paso para elaborar este platillo, demostrando que no se necesitan ingredientes complicados para conseguir un resultado digno de restaurante.

La Chef Zahie Téllez y su hijo Mariano.|Instagram @zahietellez

"Pasta #DesdeCero con Mariano, tan fácil que la puedes hacer ahora mismo", escribió Zahie Téllez para acompañar el video publicado en Instagram que ha recibido miles de "Me Gusta".

Ingredientes:



1 tza de harina de todo uso

2 huevos

1 cda de mantequilla

2 cdas de crema

4 cdas de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:



Colocar la harina y los huevos en el procesador de alimentos. Procesar hasta obtener una masa que forme una bola. Retirar la masa y amasarla sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que esté lisa y uniforme. Pasar la masa por la máquina para pasta hasta obtener el grosor deseado y cortarla con el accesorio de tu elección. Cocer la pasta en abundante agua con sal. Mientras tanto, en una sartén, derretir la mantequilla, agregar la crema y el parmesano. Cuando la pasta esté cocida, transferirla directamente a la sartén, y mezclar hasta integrar. Salpimentar al gusto. Servir de inmediato y disfrutar.

La receta ha generado múltiples reacciones entre los seguidores de la chef, quienes destacaron la sencillez del platillo y el talento culinario que, al parecer, continúa siendo una tradición familiar.

Ventajas de hacer la pasta fresca como un cocinero de MasterChef México

La principal ventaja de preparar pasta fresca desde cero es la textura y el sabor. Al elaborarla en casa, se obtiene una masa más suave, delicada y con una consistencia difícil de igualar con la pasta industrial.

Otras ventajas son:



Mejor textura : la pasta fresca tiene una mordida más tierna y sedosa, ideal para salsas cremosas o ligeras.

: la pasta fresca tiene una mordida más tierna y sedosa, ideal para salsas cremosas o ligeras. Sabor más auténtico : al utilizar ingredientes básicos como harina y huevo, el sabor es más intenso y natural.

: al utilizar ingredientes básicos como harina y huevo, el sabor es más intenso y natural. Mayor control de los ingredientes : permite elegir la calidad de la harina, reducir conservadores y ajustar la receta según las necesidades alimentarias.

: permite elegir la calidad de la harina, reducir conservadores y ajustar la receta según las necesidades alimentarias. Versatilidad : se pueden crear diferentes formas, grosores e incluso añadir ingredientes como espinaca, tinta de calamar, betabel o hierbas para personalizarla.

: se pueden crear diferentes formas, grosores e incluso añadir ingredientes como espinaca, tinta de calamar, betabel o hierbas para personalizarla. Cocción rápida: la pasta fresca suele cocinarse en apenas dos o tres minutos, mucho menos que la pasta seca.

Además, para muchos cocineros, elaborar pasta desde cero representa una experiencia culinaria y artesanal que transforma una receta sencilla en un platillo especial. En el caso del hijo de la Chef Zahie Téllez, preparar pasta fresca no solo aporta calidad al resultado final, sino que también refleja técnica y pasión por la cocina, características muy valoradas en cocinas profesionales y programas como MasterChef México 2026.

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