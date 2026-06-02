En el mundo de la belleza hay 7 cortes midi que son ideales para aportar volumen al cabello fino de las mujeres, al mismo tiempo que lo suavizan y hacen que todos desvíen sus miradas y no les presten atención a las líneas de expresión. Estos son los 5 tintes que son tendencia en junio de 2026: se ven naturales y rejuvenecen al instante.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue México, el corte midi es uno de los más populares por su gran versatilidad y fácil mantenimiento. La principal característica es la longitud media, ya que el pelo cae por debajo de la mandíbula y llega hasta la altura de los hombros o sobre la clavícula. 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

6 cortes midi para mujeres

1. Shaggy: Es un corte de los 70 que se basa en capas fluidas y el volumen se concentra en la parte superior. Las mechas que caen sobre el rostro rompen las líneas y le restan dureza a las facciones.

6 cortes midi perfectos para mujeres con cabello fino y líneas de expresión|Pinterest

2. Long bob: Este tipo de corte es más corto por detrás que por delante. Ello provoca que el cabello alargue visualmente el cuello y desvíe las miradas de los demás hacia las arrugas del rostro.

6 cortes midi perfectos para mujeres con cabello fino y líneas de expresión|Pinterest

3. Desfilado con flequillo: Se evitan las capas excesivas; solo se desfilan los mechones frontales para dar ligereza. El flequillo ayuda a tapar las líneas de expresión de la frente.

6 cortes midi perfectos para mujeres con cabello fino y líneas de expresión|Pinterest

4. Blunt bob: Es un corte completamente recto, sin capas tradicionales y que llega hasta la altura de los hombros. Una de las recomendaciones es peinarlo con la raya ligeramente de lado.

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5. Capeado: Es una versión similar al corte bob que se lleva a la altura del cuello, pero en este se lleva texturizado o con ondas suaves.

6 cortes midi perfectos para mujeres con cabello fino y líneas de expresión|Pinterest

6. Raya lateral: En este corte se lleva sutilmente un lado más largo que el otro, aunque el protagonista principal es la raya lateral profunda.