Cómo tonificar y definir bíceps desde casa: 3 ejercicios claves

No hay dudas de que la actividad física es uno de los pilares más importantes en un cuerpo sano. Hacer ejercicio se encuentra entre los hábitos saludables más recomendados ya que es el complemento ideal de una alimentación balanceada.

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El fortalecimiento muscular debe pensarse no como algo meramente estético sino que mejorar nuestra calidad de vida, presente y futura. Es en este punto que los bíceps son músculos de gran importancia y a los que no debemos descuidar.

La importancia de los bíceps

Los brazos fuertes y bien definidos son importantes para la estética y fuerza del cuerpo, además de ayudar en movimientos funcionales como jalar, cargar y levantar objetos, remarca un informe de la Universidad Humanitas (México). En este punto, explican que los músculos que conforman al bíceps tienen como función principal la flexión del codo, la supinación del antebrazo (girar la palma hacia arriba) y participa de manera secundaria en la flexión del hombro.

Estas funciones mencionadas son esenciales en numerosas actividades cotidianas y en muchos ejercicios físicos, precisan desde la Clínica Universidad de Navarra (España). Sus expertos añaden que el bíceps también tiene un papel en la estabilidad del hombro debido a su origen en la escápula, sumando así un motivo más por lo que es un músculo tan importante.

Los ejercicios clave

Como se mencionó, hacer ejercicios de fuerza es sumamente importante para el fortalecimiento de nuestro cuerpo en general y para garantizarnos una vejez con alto grado de independencia. En torno a los bíceps, fortalecerlos y tonificarlos es posible de muchas maneras, aunque los entrenadores físicos ponen de relieve los siguientes 3 ejercicios considerados claves para lograr este objetivo en poco tiempo:

