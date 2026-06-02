Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer stickers para pegar en cuadernos y mochilas para niños

Los stickers y estampas divertidas son una de las formas más fáciles para darle personalidad a los artículos escolares y hacer que los niños se sientan emocionados cada que estudian. Lo mejor de todo es que este tipo de decoraciones son muy fáciles para hacerse en casa y sin tener que gastar mucho, sino que poniéndole imaginación e inspirándose en sus personajes preferidos, como Peppa Pig, que sirve para crear crochet, tapetes y hasta cojines.

Adornos de Peppa Pig: las manualidades más tiernas para decorar los cuadernos