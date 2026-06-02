Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer stickers para pegar en cuadernos y mochilas para niños
Si tus hijos siempre pierden sus cosas, la solución podría estar en personalizar sus artículos de la escuela con creativas estampas de Peppa Pig.
Los stickers y estampas divertidas son una de las formas más fáciles para darle personalidad a los artículos escolares y hacer que los niños se sientan emocionados cada que estudian. Lo mejor de todo es que este tipo de decoraciones son muy fáciles para hacerse en casa y sin tener que gastar mucho, sino que poniéndole imaginación e inspirándose en sus personajes preferidos, como Peppa Pig, que sirve para crear crochet, tapetes y hasta cojines.
Adornos de Peppa Pig: las manualidades más tiernas para decorar los cuadernos
Stickers de Peppa Pig y George. De las enseñanzas entrañables que hay en los capítulos de Peppa Pig, es la relación tan unida que tiene con su hermano George. Así que para decorar lo útiles escolares, las ilustraciones de momentos divertidos con su hermano son una gran opción y hasta podrían ayudar a fortalecer la convivencia de tus hijos.
Etiquetas de Peppa Pig para personalizar las libretas. En casi todas las escuelas, un requisito indispensable es que los niños lleven todos sus artículos correctamente identificados. Estas plantillas vienen con espacio para su nombre, grado y materia. Para que sean más sencillas de usar, procura imprimirlas en hojas adhesivas. Estas son de las manualidades de Peppa Pig que resultan ideales para que los pequeños aprendan la importancia de cuidar sus cosas.
- Estampas para pegar en todas sus cosas. Los cuadernos no son lo único que los niños llevan a clases y necesitan cuidar para que no se pierdan, también ocupan estucheras, botellas de agua y loncheras. Así que para no caer en los letreros aburridos, puedes buscar imágenes de Peppa Pig descargables y agregarles el nombre con la computadora.
- Stickers de Peppa Pig con diamantina. Y si tus hijos son fanáticos del brillo y el color, puedes hacerles stickers de Peppa Pig con baños de glitter para que nada se les pierda. Lo único que debes hacer es imprimir las ilustraciones en un papel tipo cartulina y bañarlos con una capa ligera de resistol blanco; como último paso, agregar diamantina tornasol y quitar el exceso.