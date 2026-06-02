Cómo corregir tu postura si estás sentado todo el día: 3 ejercicios desde casa

En la actualidad son muchos los trabajos que se han visto modificados, principalmente desde que la pandemia de coronavirus se hizo presente. Una gran cantidad de personas comenzó a trabajar desde su casa o detrás de una computadora, pasando muchas horas al día sentadas.

Es en este punto que desde el Instituto Mayo Clinic advierten que pasar demasiado tiempo sentado conlleva riesgos para la salud. Por lo tanto, surge la necesidad de mejorar esta situación con el fin de mejorar nuestra calidad de vida presente y a futuro.

La necesidad de una postura correcta

Los expertos de Mayo Clinic precisan que pasar mucho tiempo sentado está relacionado con la obesidad. También está relacionado con una serie de afecciones que constituyen un síndrome metabólico. En un informe explican que estas afecciones incluyen aumento de la presión arterial, glucosa sanguínea alta, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles de colesterol no saludables.

En este marco, la entidad también puso el foco en la mala postura al estar sentados y entre los factores que contribuyen con este mal hábito mencionó al estrés, la obesidad, el embarazo, la debilidad de los músculos posturales, la tensión muscular anormal y el uso de tacones altos. Además, añade que según la Asociación Americana de Quiropráctica, la disminución de la flexibilidad, un entorno laboral inadecuado, una postura incorrecta al trabajar y hábitos poco saludables al sentarse y estar de pie también pueden contribuir a una mala postura corporal.

¿Cómo corregir tu postura?

Por todo lo señalado, los expertos remarcan que mejorar nuestra postura contribuye a mejorar nuestra salud en general. En este punto, para quienes tienen largas jornadas laborales frente a las pantallas, los entrenadores físicos sugieren poner el foco en los trapecios, un grupo muscular que se extiende desde el cuello hasta la mitad de la espalda y que resulta fundamental para la estabilidad del tren superior.

Por lo tanto, fortalecer esta zona proporciona una base sólida y segura para ejecutar otros movimientos cotidianos y deportivos sin riesgo de sufrir lesiones. Al respecto, existen tres movimientos clave que se centran en distintas áreas del trapecio y que se detallan a continuación para que logres corregir tu postura y cuidar tu salud:

