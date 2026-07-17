El cabello muy lacio tiene ventajas y desventajas, y una de ellas es que pierde volumen con rapidez y hace que se vea con mayor facilidad la raíz. Es por ello que traemos para ti estos 6 cortes de pelo que son ideales para mujeres y así lograr que se refleje más brillo y sea fácil desenredarlo. Pero si tienes más de 40 años, estos 5 tintes te ayudarán a suavizar el rostro.

Es preciso mencionar que un corte adecuado ayuda a mejorar la apariencia, pero siempre manteniendo el pelo al natural. Es por ello que los especialistas de belleza concuerdan en que ciertos estilos aportan a un mayor movimiento visual y dan una imagen equilibrada, como lo son estos 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 50.

6 cortes de pelo que son ideales para las mujeres con cabello muy lacio|IA

Los cortes de pelo para cabello lacio

1. Bob francés: Es una de las opciones más recomendadas para este tipo de cabello. Se caracteriza por una longitud entre la mandíbula y el mentón, así como un flequillo, en la mayoría de los casos.

2. Long bob: Es uno de los estilos más populares durante los últimos años. Su longitud llega aproximadamente a los hombros y tiene la cualidad de que se puede utilizar en diferentes peinados.

3. Shag moderno: A diferencia del shag clásico que estuvo en tendencia en los años 70, esta nueva versión incorpora capas suaves que generan textura sin adelgazar demasiado la melena.

4. Clavicut: Un corte moderno que conserva el suficiente largo para recoger el cabello, pero elimina parte del peso que en la mayoría de los casos suele provocar una apariencia completamente plana.

5. Pixie largo: Es ideal para las mujeres que buscan algo diferente. Este corte mantiene mayor longitud en la parte superior de la cabeza, lo que permite jugar con el volumen mediante distintos peinados.

6. Recto con puntas texturizadas: Incorpora un ligero desfilado en las puntas para aportar movimiento sin perder densidad.