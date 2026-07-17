7 ideas para decorar tu casa con temática de fútbol para ver la Clausura del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegará a su fin este domingo,19 de julio, con un duelo entre España y Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos. La Ceremonia de Clausura arranca a las 11:30 a.m. (hora del centro de México), mientras que el partido dará inicio a la 1:00 p.m. Despide a la gran fiesta del fútbol como se debe con una watch party temática. Aquí te compartimos 7 ideas para decorar tu casa y disfrutar de la GRAN FINAL de la justa veraniega.

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7 ideas para decorar tu casa y ver la final del Mundial 2026

Decoración básica con banderas

Esta decoración es bastante sencilla, pero luce súper linda. Consigue guirnaldas de banderas de diversos países del mundo, o de la selección de tu preferencia, y decora el techo de tu hogar. Es una forma rápida para salir del apuro y entrar en un ambiente súper festivo. Como extra, puedes añadir vasos, servilletas o manteles de fútbol.

Spot para fotos

Si buscas un plan más elaborado, puedes diseñar un rincón especial para fotos. ¡Nadie querrá separarse de allí! Aquí te dejamos una inspiración con globos de balones y jerseys, pero puedes dejar volar tu imaginación con un fondo de pasto sintético y demás accesorios o marcos personalizados.

Proyector y snacks temáticos

Despide a la gran fiesta del fútbol como se debe con un proyector para ver el partido y la ceremonia de clausura a gran escala. Acompaña la transmisión con banderas y snacks servidos en recipientes en forma de balón. ¡Tu watch party lucirá increíble!

Barra de bebidas

Si buscas algo sencillo, pero que a la vez se vea elaborado y súper aesthetic, puedes crear una barra de bebidas para esa pausa de hidratación. Decora con algunas banderas o artículos de balón y te aseguramos que ese rinconcito será la sensación.

Snacks Gourmet

Los snacks también son un aspecto importante en el espacio visual, así que no te olvides de ellos al planear tu decoración. Eleva el menú futbolero con una tabla de quesos y carnes frías en forma de balón o cancha de fútbol. ¡Tu mesa lucirá sensacional! Aquí te dejamos un pequeño ejemplo:

Con globos

Si no quieres caer en complicaciones, sólo compra unos globos verdes, o del color de la selección de tu preferencia, y otros cuántos en forma de balón y cuélgalos en la pared de tu hogar. Es una decoración bastante sencilla pero muy ad hoc con la temática.

Mesa decorada de fútbol

Esta opción se centra en la mesa del hogar. Usa un mantel verde que simule el césped del estadio y coloca platos, vasos y servilletas temáticas. Es una idea sencilla, pero el resultado es espectacular.