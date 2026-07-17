Cómo hacer espaguetis de calabaza para una comida saludable al estilo MasterChef 24/7

Si estás buscando alternativas ligeras y nutritivas para complementar tus comidas, los espaguetis de calabaza podrían ser la mejor solución y convertirse en tus nuevos favoritos. Y es que tal como demostró el Chef Édgar Núñez en una de sus clases para MasterChef 24/7, es posible transformar los vegetales en exquisitas versiones de pasta con muchos nutrientes y una consistencia que acompaña perfecto a las comidas.

Ingredientes y cómo preparar una pasta de calabaza como las que hicieron en MasterChef 24/7

2 calabazas italianas grandes o tipo zucchini.

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 dientes de ajo picados.

Sal y pimienta al gusto.

Queso parmesano rallado.

1 cucharada de mantequilla.

Paso a paso para los espaguetis de zucchini que sorprendieron en MasterChef 24/7



Con las calabazas previamente lavadas, pasa cada pieza por una mandolina o pelador grande. Esto con el fin de obtener tiras largas, similares al espagueti o fettuccine tradicional que queda delicioso en múltiples recetas y basta con tener una cocción adecuada para potenciar los sabores



Pon la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe el ajo durante uno o dos minutos, cuidando en todo momento que no se queme.



Añade los espaguetis de calabaza y cocina de dos a cuatro minutos, moviéndolos constantemente para evitar que se peguen. Deben quedar tiernos, pero con textura ligeramente firme para evitar que se desintegren al servirse.



Sazona con sal y pimienta. Sirve y agrega una espolvoreada de queso parmesano rallado. Para potenciar los sabores, un chorrito de aceite de oliva encima hará que quede con el sabor tan espectacular que distingue a los platillos de MasterChef 24/7.

La calabaza es uno de los vegetales que se pueden transformar en ricos espaguetis|Canva

¿Con qué se acompaña la pasta de calabaza?

Si quieres que tus comidas estén bien completas y balanceadas, puedes usar los espaguetis de calabaza como guarnición en el platillo principal. Por ejemplo, servidos con filetes de pescado, pechugas de pollo, medallones de carne. Y si tienes un poco más de tiempo para estar en la cocina, también quedan increíble con salsas tipo boloñesas, albóndigas o hasta platillos vegetarianos como los que hicieron los participantes de MasterChef 24/7 en las pruebas semanales por la capitanía.