Cómo hacer espaguetis de calabaza para una comida saludable al estilo MasterChef 24/7
Los vegetales son una excelente opción para preparar una receta tipo pasta con ingredientes naturales y el sabor es tan delicioso que arrasó en MasterChef 24/7.
Si estás buscando alternativas ligeras y nutritivas para complementar tus comidas, los espaguetis de calabaza podrían ser la mejor solución y convertirse en tus nuevos favoritos. Y es que tal como demostró el Chef Édgar Núñez en una de sus clases para MasterChef 24/7, es posible transformar los vegetales en exquisitas versiones de pasta con muchos nutrientes y una consistencia que acompaña perfecto a las comidas.
Ingredientes y cómo preparar una pasta de calabaza como las que hicieron en MasterChef 24/7
- 2 calabazas italianas grandes o tipo zucchini.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 2 dientes de ajo picados.
- Sal y pimienta al gusto.
- Queso parmesano rallado.
- 1 cucharada de mantequilla.
Paso a paso para los espaguetis de zucchini que sorprendieron en MasterChef 24/7
- Con las calabazas previamente lavadas, pasa cada pieza por una mandolina o pelador grande. Esto con el fin de obtener tiras largas, similares al espagueti o fettuccine tradicional que queda delicioso en múltiples recetas y basta con tener una cocción adecuada para potenciar los sabores.
- Pon la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe el ajo durante uno o dos minutos, cuidando en todo momento que no se queme.
- Añade los espaguetis de calabaza y cocina de dos a cuatro minutos, moviéndolos constantemente para evitar que se peguen. Deben quedar tiernos, pero con textura ligeramente firme para evitar que se desintegren al servirse.
- Sazona con sal y pimienta. Sirve y agrega una espolvoreada de queso parmesano rallado. Para potenciar los sabores, un chorrito de aceite de oliva encima hará que quede con el sabor tan espectacular que distingue a los platillos de MasterChef 24/7.
¿Con qué se acompaña la pasta de calabaza?
Si quieres que tus comidas estén bien completas y balanceadas, puedes usar los espaguetis de calabaza como guarnición en el platillo principal. Por ejemplo, servidos con filetes de pescado, pechugas de pollo, medallones de carne. Y si tienes un poco más de tiempo para estar en la cocina, también quedan increíble con salsas tipo boloñesas, albóndigas o hasta platillos vegetarianos como los que hicieron los participantes de MasterChef 24/7 en las pruebas semanales por la capitanía.