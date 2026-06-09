5 tintes de pelo que suavizan el rostro y quitan años después de los 40

Con el paso de los años, es normal que las facciones se vuelvan más marcadas debido a la pérdida de elasticidad de la piel. Sin embargo, elegir el color adecuado para el cabello puede marcar una gran diferencia en la apariencia del rostro. Algunos tintes de pelo tienen la capacidad de iluminar la piel, suavizar visualmente las líneas de expresión y aportar un efecto rejuvenecedor sin necesidad de cambios drásticos .

Tintes de pelo que rejuvenecen después de los 40

Lo mejor es que no se trata únicamente de cubrir las canas. Los tonos cálidos, luminosos y con dimensión ayudan a reflejar más luz sobre la piel, creando una apariencia más fresca y juvenil. Según especialistas en coloración consultados por Glamour, estos colores se han convertido en los favoritos de las mujeres mayores de 40 años que buscan verse radiantes y modernas .

1. Rubio miel: El rubio miel es uno de los colores más favorecedores para suavizar las facciones y aportar luminosidad inmediata. Su combinación de tonos dorados ayuda a iluminar el rostro y a disimular visualmente las líneas de expresión. Además, se adapta con facilidad a distintos tonos de piel y requiere menos mantenimiento que los rubios extremadamente claros.

El rubio miel es uno de los tintes de pelo que más rejuvenecen.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Castaño avellana: Si prefieres un cambio discreto, el castaño avellana es una de las opciones más elegantes y rejuvenecedoras. Este tono aporta profundidad al cabello sin endurecer los rasgos, algo que suele ocurrir con los colores demasiado oscuros. También genera un efecto de brillo natural que refresca la apariencia general.

3. Chocolate con reflejos caramelo: Los tonos chocolate con reflejos caramelo crean un efecto de contorno natural que suaviza el rostro . Además de aportar elegancia y sofisticación, estos reflejos alrededor de las facciones generan movimiento, dimensión y una apariencia más luminosa.

. Además de aportar elegancia y sofisticación, estos reflejos alrededor de las facciones generan movimiento, dimensión y una apariencia más luminosa. 4. Beige dorado: El beige dorado se ha convertido en uno de los colores más populares por su capacidad para iluminar la piel de forma natural. Expertos en coloración destacan que los matices dorados ayudan a equilibrar el tono del rostro y aportan una apariencia más descansada y juvenil. De acuerdo con especialistas en belleza citados por Vogue, los colores multidimensionales con reflejos estratégicos son ideales para rejuvenecer el rostro porque generan profundidad y reflejan mejor la luz sobre la piel. Por ello, los tonos beige dorados y los castaños iluminados continúan dominando las tendencias en los salones de belleza.

Tintes de pelo que rejuvenecen.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Cobrizo suave: El cobrizo suave es perfecto para quienes buscan un cambio más atrevido sin perder naturalidad. Este tono aporta calidez al rostro, resalta el color de los ojos y ayuda a que la piel luzca más luminosa. En TikTok, diversos expertos en coloración recomiendan versiones suaves y difuminadas para conseguir un efecto rejuvenecedor sin endurecer las facciones.

Qué colores debes evitar después de los 40, según expertos

Aunque no existen reglas estrictas en belleza, algunos tonos pueden acentuar visualmente los signos de la edad. Los negros intensos o los colores demasiado uniformes suelen endurecer los rasgos y hacer más visibles las líneas de expresión.

Por el contrario, los tintes de pelo con reflejos, matices cálidos y efectos de luz aportan frescura y suavidad al rostro. Según, Glamour, elegir un color con dimensión puede convertirse en uno de los mejores aliados para lucir más radiante, moderna y favorecida después de los 40.