Cómo maquillar con rubor para rejuvenecer el rostro después de los 50

El rubor es uno de los productos de maquillaje más efectivos para devolver frescura al rostro y lograr un efecto rejuvenecedor después de los 50 años. Con el paso del tiempo, la piel puede perder luminosidad y volumen natural, por lo que aplicar el colorete de forma estratégica ayuda a revitalizar las facciones y aportar una apariencia más saludable. Por eso, la clave está en elegir el tono correcto y colocarlo en las zonas adecuadas para conseguir un resultado natural y favorecedor .

El maquillaje para pieles maduras debe enfocarse en aportar luz, frescura y definición sin recargar el rostro. Los acabados ligeros y las técnicas que elevan visualmente las facciones ayudan a conseguir un efecto rejuvenecedor inmediato, especialmente cuando se utilizan productos que aportan color de forma sutil y luminosa, según explica L'Oréal Paris.

Paso a paso para maquillar con rubor y rejuvenecer el rostro

Lo primero que tienes que hacer es seleccionar el tono adecuado es el primer paso para obtener un acabado favorecedor. Los tonos rosados suaves, durazno y coral suelen ser los más recomendados para pieles maduras, ya que aportan vitalidad sin endurecer las facciones. Los colores demasiado oscuros o intensos pueden marcar las líneas de expresión y restar frescura al maquillaje.

Hay varios métodos para maquillar con rubor.|(ESPECIAL/CANVA)

Las fórmulas en crema también son una excelente opción después de los 50 años. Este tipo de productos se funde mejor con la piel y proporciona un aspecto más natural que los rubores en polvo muy secos. Además, ayudan a mantener una apariencia luminosa durante más tiempo .

Cómo poner el rubor para elevar las facciones

La técnica de aplicación marca una gran diferencia en el resultado final. Para rejuvenecer el rostro, lo ideal es colocar el rubor ligeramente por encima de las mejillas y difuminarlo hacia las sienes. Este movimiento ascendente crea un efecto visual similar al de un lifting, aportando mayor definición y elevando la expresión.

Evita concentrar el producto en la parte baja de las mejillas, ya que puede generar un efecto descendente que acentúe los signos de la edad. Lo recomendable es utilizar una cantidad moderada de producto y difuminar cuidadosamente para lograr una transición suave y natural.

Una combinación equilibrada entre rubor y luminosidad ayuda a conseguir un acabado mucho más favorecedor. Como destaca El Destape, los maquillajes naturales que respetan la textura de la piel y potencian la luz del rostro suelen ofrecer resultados más rejuvenecedores y elegantes.

Para potenciar el efecto, puedes aplicar un toque de iluminador suave en la parte alta de los pómulos después del rubor. Este sencillo gesto ayuda a reflejar la luz, aporta dimensión y consigue que la piel luzca más descansada y radiante.

El paso final para un maquillaje rejuvenecedor después de los 50

Una vez aplicado el rubor, revisa que el color esté bien integrado con el resto del maquillaje. El secreto para lucir más joven no está en utilizar más producto, sino en difuminar correctamente y mantener un acabado natural. Un maquillaje ligero, fresco y equilibrado permitirá resaltar la belleza del rostro y recuperar una apariencia saludable a cualquier edad.