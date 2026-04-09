6 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones sofisticadas: lucirá como boutique

Aunque no lo creas, el lavabo de tu baño también influye con la decoración de toda la casa, incluso si la mayoría del tiempo está "oculto" por con las puertas cerradas, ya que agrega estilo y funcionalidad, según el sitio especializado The Shower Company. Es por esto que si quieres que este cuarto parezca de lujo, lo mejor es apostar por mobiliarios sofisticados, como lo son las piezas que suele haber en boutiques de prestigio.

Los modelos de lavabo que se ven caros y son ideales para remodelar el baño