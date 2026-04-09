6 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones sofisticadas: lucirá como boutique
El baño también puede ser un espacio aesthetic de tu hogar, especialmente si lo amueblas con diseños de lavabo que parecen salidos de una tienda de lujo.
Aunque no lo creas, el lavabo de tu baño también influye con la decoración de toda la casa, incluso si la mayoría del tiempo está "oculto" por con las puertas cerradas, ya que agrega estilo y funcionalidad, según el sitio especializado The Shower Company. Es por esto que si quieres que este cuarto parezca de lujo, lo mejor es apostar por mobiliarios sofisticados, como lo son las piezas que suele haber en boutiques de prestigio.
Los modelos de lavabo que se ven caros y son ideales para remodelar el baño
- Cuencos de cristal. En caso de que no quieras tener elementos demasiado clásicos en esta habitación, puedes confiar en el poder de los lavabos fabricados con cristal en forma de cuencos. Se ven muy elegantes y combinan con cualquier color que quieras poner en las paredes, solo tienes que asegurarte de que sea vidrio resistente a la humedad y el calor que se acumula cuando la ducha está abierta.
- Estilo industrial para un baño original. Para las que disfrutan que su hogar se vea diferente a cualquier otro lugar, apostar por estilos arriesgados de decoración siempre es la mejor opción. Y una bastante novedosa que se ve lindísima, es el lavabo industrial fabricado con aluminio, similar a la tarja de la cocina, solo que con acabados más sutiles.
- Lavabo tipo escultura. Si prefieres algo mucho más llamativo y que deje plasmado tu estilo personal, puedes cambiar los diseños de lavabo aburridos y planos, para sustituirlos con versiones que tengan tallados como una escultura. No tiene que ser una forma excesiva, ya que pueden ser elementos alusivos al agua como conchitas o caracoles.
- Lavabo plano minimalista. Entre las novedosas tendencias en decoraciones de baño que veremos en 2026, está el de estilo minimalista de estructura plana que "desaparece" cualquier residuo. Como su forma lo dice, consiste en una base plana continua que parece una mesa, pero que en realidad trae una rendija para que se vaya el agua al instante y así evitar los molestos charquitos que a veces quedan.
- Con base tipo "pilar griego". Y si buscas algo totalmente original que parezca de una boutique de lujo, puedes buscar modelos de lavabo inspirados en los pilares griegos, lo que le dará un aire de sofisticación único a tu baño. Como su nombre lo dice, la base tiene una estructura cilíndrica con relieves, parecidos a los que se usaban en monumentos antiguos.
- Lavabo con forma de "charola" en cerámica. Cuando se trata de materiales confiables para remodelar un baño, la cerámica nunca falla y, si se instala correctamente, puede inundar de estilo cualquier espacio. Una forma ingeniosa y funcional es quitar el lavabo viejo por uno con silueta larga, como una charola que se vea minimalista.