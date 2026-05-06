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6 opciones para reemplazar alacenas de la cocina por soluciones más limpias y elegantes

Estas opciones no solo mejoran la estética, también hacen que tu cocina sea más práctica, organizada y fácil de mantener en el día a día.

alacenas de cocina
Te explicamos cada una de las opciones para reemplazar tu alacena. |(ESPECIAL/Gemini)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Las alacenas son clave en cualquier cocina: te ayudan a organizar, optimizar espacios y también a elevar el diseño del lugar. Hoy en día, ya no solo cumplen una función práctica, sino que se convierten en protagonistas de un estilo limpio, elegante y moderno.

Si estás pensando en renovar tu cocina, hay opciones que van más allá de lo tradicional. De acuerdo con Elle Decoration, las tendencias de 2026 apuestan por soluciones más funcionales, minimalistas y visualmente limpias. Estas son algunas ideas que pueden inspirarte:

¿Cuáles son las opciones de alacenas más limpias y elegantes?

  • 1. Puertas lisas sin tiradores: 

El diseño más limpio y sofisticado del momento. Se abren con sistema “push to open”, eliminando elementos visuales innecesarios y creando una apariencia continua.

alacena

  • 2. Acabado mate en tonos neutros

Elegancia sin esfuerzo y fácil mantenimiento. Colores como gris, beige o negro no reflejan la luz y disimulan huellas, manteniendo la cocina impecable.

alacena

  • 3. Alacenas con vidrio esmerilado

Aportan ligereza y modernidad sin perder el orden visual. Permiten ver siluetas sin mostrar el interior por completo, haciendo que el espacio se sienta más amplio.

alacenas con vidrio
Opciones de alacenas aesthetics.|IA

  • 4. Integradas al muro (efecto invisible)

La tendencia más minimalista y moderna. Las alacenas se mimetizan con la pared, logrando un efecto uniforme que hace que la cocina luzca más grande y ordenada.

alacena
Esconde tu alacena detrás de un muro.|IA

  • 5. Combinación madera + blanco

El equilibrio perfecto entre calidez y limpieza visual. La madera aporta un toque acogedor, mientras que el blanco mantiene la sensación de orden y amplitud.

alacenas de madera
Alacenas de madera elegantes.|IA

  • 6. Con iluminación LED integrada

Un detalle que transforma por completo el ambiente. La luz resalta materiales, mejora la funcionalidad y crea un efecto moderno tipo revista.

alacenas con LED

Estas opciones de alacenas diferentes en la cocina te darán más ideas para decorarla y acomodarla a tu gussto, pero sobre todo de acuerdo al espacio que tengas.

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