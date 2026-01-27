6 ideas de peinados con trenza para pelo largo y lucir un estilo romántico el Día del Amor y la Amistad

Los peinados con trenza no pasan de moda y en fechas como San Valentín se convierten en el complemento perfecto para un look femenino, romántico y sofisticado. Su gran ventaja es que se adaptan a todo tipo de cabello y ocasiones como salida con amigas, con tu pareja o armar un plan familiar. A continuación, te presentamos 6 estilos de trenza que destacan por su elegancia y sencillez, junto con la forma básica de realizarlos.

Trenza Corona:

La trenza corona es uno de los peinados más románticos. Para realizarla, se divide el cabello en dos secciones laterales. Se hace una trenza tradicional o francesa en cada lado y se colocan alrededor de la cabeza como una diadema, fijándolas con pasadores invisibles.

Trenza lateral:

La trenza lateral suelta es ideal para un estilo natural y es rápida de hacer. Para lograr este peinado divide tu cabello pasa todo el cabello hacia un costado y se realiza una trenza sencilla, de la raíz hasta las puntas. Para un acabado más relajado, se puede aflojar ligeramente la trenza con los dedos para que se vea más gruesa, debido a que el cabello quedó suelto puedes complementar con unas ondas o alisarlo.

Trenza con coleta alta:

La trenza con coleta te hará lucir súper elegante, para mostrar una imagen así inicia el peinado haciendo una trenza desde en medio de la cabeza y a la mitad concluye la amarrando con una liga, después recoge el cabello en una coleta alta bien pulida. Después, se toma un mechón de la coleta y se enrolla para cubrir las ligas que sostienen la trenza y coleta.

Trenza de espiga:

La trenza de espiga es una opción sofisticada, para lograrla, se divide el cabello en dos secciones iguales. De cada lado se toman mechones delgados que se cruzan hacia el centro, alternando ambos lados hasta llegar a las puntas, si quieres lucir más románticas puedes ponerle broches pequeños de flores o alguna figura pequeña.

Trenza doble:

La trenza doble ofrece un estilo juvenil y bohemio. Se parte el cabello por la mitad y se realiza una trenza en cada lado, ya sea clásica o francesa puedes concluir a la mirada del cabello o hasta las puntas.

Trenza semirecogida:

Por último, la trenza semirecogida es ideal para quienes prefieren llevar el cabello suelto. Se toman dos mechones frontales, se trenzan por separado y se unen en la parte posterior de la cabeza, sujetándolos con pasadores o una liga pequeña.