inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

6 tips esenciales para dormir rápido y como un bebé: están avalados por la ciencia

Si quieres evitar rodar por la cama por estrés, sigue estos trucos que los especialistas recomiendan

no puedo dormir qué hago
Si no puedes dormir rápido, haz esto. |(ESPECIAL)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Alexis Ceja | DR

¿Quieres dormir temprano, rápido y las horas suficientes, pero siempre tienes problemas para conciliar el sueño? Es más común de lo que crees y, según expertos en descanso, a largo plazo puede convertirse en un problema que afecte tu salud.

De acuerdo con MedlinePlus, ya sea que te cueste trabajo dormir desde el inicio o que te despiertes a mitad de la noche y no puedas volver a cerrar los ojos, existen consejos prácticos que pueden ayudarte a lograr un sueño reparador.

  • Intenta acostarte y despertarte siempre a la misma hora: Aunque no lo parezca, tu cuerpo y tu cerebro se acostumbran a una rutina fija de descanso. Según Mayo Clinic, no es necesario dormir más de ocho horas para descansar bien, lo importante es la calidad del sueño.
  • Levántate de la cama si no puedes dormir: Si pasan varios minutos y sigues despierto, ponte de pie durante 15 minutos. Esto evita que tu cuerpo asocie la cama con estrés o frustración.
cómo dormir rápido
Haz un ritual de relajación para dormir mejor y rápido.|(ESPECIAL/CANVA)

  • Toma un libro y lee algo ligero: La lectura ayuda a relajar la mente y facilita que regreses a un estado de somnolencia natural.
  • Mantén una habitación cómoda: Evita el desorden, invierte en un buen colchón y procura que el espacio esté ventilado, con luz tenue y un ambiente agradable que invite al descanso.

  • Aleja el reloj y el celular de tu cama: Coloca el reloj en un sitio donde no puedas verlo para no generar ansiedad. Antes de dormir, apaga el celular y déjalo lejos; con el tiempo notarás cómo mejora tu descanso.
  • Crea un ritual de relajación antes de dormir: Puedes beber algo tibio, como leche o té de hierbas. También funciona tomar una ducha caliente, leer, escuchar música suave o meditar durante 10 minutos.

Estos hábitos, respaldados por especialistas, ayudan a que el cuerpo entre en modo de relajación, uno de los momentos más importantes del día. Además, evita hacer ejercicio muy noche, fumar o beber alcohol en exceso.

Los expertos de Mayo Clinic también advierten que lo que comes y bebes influye directamente en la calidad de tu sueño.

Tags relacionados
Salud y bienestar

Galerías y Notas Azteca UNO