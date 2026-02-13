6 tips esenciales para dormir rápido y como un bebé: están avalados por la ciencia

¿Quieres dormir temprano, rápido y las horas suficientes, pero siempre tienes problemas para conciliar el sueño? Es más común de lo que crees y, según expertos en descanso, a largo plazo puede convertirse en un problema que afecte tu salud.

De acuerdo con MedlinePlus , ya sea que te cueste trabajo dormir desde el inicio o que te despiertes a mitad de la noche y no puedas volver a cerrar los ojos, existen consejos prácticos que pueden ayudarte a lograr un sueño reparador.

Intenta acostarte y despertarte siempre a la misma hora: Aunque no lo parezca, tu cuerpo y tu cerebro se acostumbran a una rutina fija de descanso. Según Mayo Clinic , no es necesario dormir más de ocho horas para descansar bien, lo importante es la calidad del sueño.

Aunque no lo parezca, tu cuerpo y tu cerebro se acostumbran a una rutina fija de descanso. Según , no es necesario dormir más de ocho horas para descansar bien, lo importante es la calidad del sueño. Levántate de la cama si no puedes dormir: Si pasan varios minutos y sigues despierto, ponte de pie durante 15 minutos. Esto evita que tu cuerpo asocie la cama con estrés o frustración.

Haz un ritual de relajación para dormir mejor y rápido.|(ESPECIAL/CANVA)

Toma un libro y lee algo ligero : La lectura ayuda a relajar la mente y facilita que regreses a un estado de somnolencia natural.

: La lectura ayuda a relajar la mente y facilita que regreses a un estado de somnolencia natural. Mantén una habitación cómoda: Evita el desorden, invierte en un buen colchón y procura que el espacio esté ventilado, con luz tenue y un ambiente agradable que invite al descanso.

Aleja el reloj y el celular de tu cama : Coloca el reloj en un sitio donde no puedas verlo para no generar ansiedad. Antes de dormir, apaga el celular y déjalo lejos; con el tiempo notarás cómo mejora tu descanso.

: Coloca el reloj en un sitio donde no puedas verlo para no generar ansiedad. Antes de dormir, apaga el celular y déjalo lejos; con el tiempo notarás cómo mejora tu descanso. Crea un ritual de relajación antes de dormir: Puedes beber algo tibio, como leche o té de hierbas. También funciona tomar una ducha caliente, leer, escuchar música suave o meditar durante 10 minutos.

Estos hábitos, respaldados por especialistas, ayudan a que el cuerpo entre en modo de relajación, uno de los momentos más importantes del día. Además, evita hacer ejercicio muy noche, fumar o beber alcohol en exceso.