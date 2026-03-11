Así debes ejercitarte a los 60 años con caminatas y ejercicios de fuerza

La actividad física forma parte importante de nuestra vida, en especial desde los 60 años, ya que con el ejercicio podemos mantener cierta fuerza y estabilidad al movernos. Hay muchos adultos que a esa edad optan por las caminatas y la implementación de ejercicios de fuerza para mantenerse saludables.

Es así que te detallaremos cómo debe ser tu entrenamiento para poder mantenerte saludable, un aspecto que es importante considerar durante nuestra adultez y vejez; considera todas las recomendaciones que te haremos.

¿Qué ejercicio debo hacer a los 60 años?

Un reconocido medio internacional detalla que las caminatas son un buen ejercicio que podemos hacer para mantenernos activos, pero no es lo único que debemos hacer, ya que es necesario implementar ejercicios de fuerza, ya que con la vejez perdemos masa muscular y la densidad ósea baja.

Para lograrlo a los 60 años, no es necesario hacer el pago de costosos gimnasios; detallan que podemos entrenar ese aspecto desde casa, haciendo ejercicios como puentes de glúteos, sentadillas y trabajo de espalda junto con brazos. Incorporando el uso de bandas elásticas de resistencia y mancuernas pequeñas.

No es necesario tener que trabajarlo toda la semana; con una vez es suficiente. Recomiendan hacer los siguientes ejercicios:

Sentadilla con silla: 3 series con 10 repeticiones.

Marcha en el sitio: Durante 30 segundos.

Punta-talón, despegando puntas de pies y después talones del suelo.

No olvides previamente calentar tus músculos para prevenir algún tipo de accidente o lesión.

¿Cuánto tiempo debe caminar una persona de 60 años?

Se estima que los adultos mayores de 60 años deben incorporar al menos 45 minutos de caminatas al día, logrando mantener una buena salud cardiovascular y teniendo una independencia física sin ningún inconveniente.

Lo recomendable sobre los ejercicios de fuerza es que se hagan 2 o 3 días a la semana, pero se entiende que algunos adultos mayores no tengan la movilidad tan desarrollada en su vejez; pero en un inicio pueden hacerlo una vez a la semana; conforme adquieran fortaleza, pueden aumentar los días de entrenamiento.