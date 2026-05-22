¿Cómo usar el cepillado en seco para la celulitis?

El cepillado en seco o dry blushing es una técnica milenaria que actúa como un mantenimiento manual para el cuerpo. Esto se debe a que su eficacia no consiste en “quemar grasa”, sino en la estimulación del sistema linfático.

Este sistema está encargado de eliminar toxinas y el exceso de líquido que acentúa la apariencia de la también llamada piel de naranja.

Hoy te presentamos la guía definitiva del cepillado en seco para realizarlo correctamente, de acuerdo con especialistas en estética y en dermatología.

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La forma correcta de hacer el cepillado en seco para la celulitis

Los expertos indican que existen al menos tres pasos para realizar correctamente un cepillado en seco y deshacerse de la piel de naranja:

Cepillado en dirección ascendente

Deberás empezar siempre desde los pies y subir con movimientos largos y firmes hacia la ingle. Este es el sentido del drenaje linfático.

El cepillado en seco para combatir la celulitis|Pexels: cottonbro studio

Si tienes exceso de flacidez o piel de naranja en los brazos también puedes cepillar desde las manos hacia las axilas.

Movimientos circulares en zonas críticas

En la zona del abdomen y los glúteos, puedes utilizar movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. Esto ayuda a movilizar los depósitos de grasa y también mejora la digestión.

Presión moderada sobre piel seca

Como su nombre lo indica, debes realizarlo sobre la piel totalmente seca antes de meterte a bañar. La presión que ejerzas debe ser firme pero no sentirse dolorosa; es posible que la piel quede ligeramente rosada, pero nunca roja ni irritada.

La forma correcta de hacer el cepillado en seco para eliminar la celulitis|Pexels: cottonbro studio

El cepillado en seco es una de las técnicas favoritas para que la piel luzca luminosa debido a que es una forma de piel limonar las células muertas y suavizar la textura debido la piel casi de inmediato.

También funciona porque al aumentar el flujo sanguíneo, la zona recibe más oxígeno, lo que mejora la elasticidad del tejido, aunque es importante saber que no eliminará la celulitis por completo. Procura utilizar un cepillo de cerdas naturales y con mango largo.