7 alimentos que manchan tus dientes y que deberías evitar después de un blanqueamiento

Un tratamiento de blanqueamiento dental profesional requiere de ciertos cuidados, puesto que consumir algunos alimentos tiende a manchar los dientes.

Esto debido a que durante el proceso, los odontólogos utilizan agentes aclaradores como el peróxido de hidrógeno o de carbamida, los cuales penetran en el esmalte para disolver las tinciones profundas.

Las primeras 72 horas posteriores al tratamiento constituyen una ventana crítica conocida por los especialistas como el "periodo de deshidratación dental". Dutante este tiempo los dientes pueden actuar como una esponja seca, por lo que hay que cuidar los alimentos y bebidas que consumimos.

Estos 7 alimentos y bebidas manchan tus dientes tras un blanqueamiento

Café negro o con leche

El café es el enemigo número uno de los dientes blancos debido a su alta concentración de taninos y cromógenos intensos. Al estar el esmalte poroso, las partículas oscuras del café se asientan de forma inmediata en las capas internas del diente, arruinando el matiz aclarado en cuestión de horas.

Salsa de tomate y kétchup

Las salsas rojas combinan dos factores destructivos para la estética dental: una pigmentación roja sumamente intensa y un alto nivel de acidez. El ácido del tomate desmineraliza superficialmente el esmalte debilitado, facilitando que el color rojo brillante penetre profundamente y cree manchas cromáticas difíciles de remover.

La salsa de tomate tiende a manchar la dentadura tras un blanqueamiento|Pexels: Greta Hoffman

Vino tinto

El vino tinto posee una triple amenaza para tu sonrisa post-tratamiento: contiene cromógenos oscuros, un alto porcentaje de taninos fijadores y es una bebida ácida.

Té

Existe el mito de que el té es más seguro que el café, pero en la odontología cosmética se sabe que el té mancha incluso más que el café negro.

Frutos rojos

Aunque son excelentes para la salud por sus antioxidantes, las frutas de colores oscuros poseen un pigmento natural sumamente potente.

Los frutos rojos deben evitarse después de un blanqueamiento de dientes|Pexels: Таня Товт

Refrescos de cola y bebidas energéticas

Estas bebidas son altamente nocivas tras un blanqueamiento debido a su contenido de colorantes artificiales oscuros y su extrema acidez por el ácido fosfórico.

Especias de color intenso

Como la cúrcuma y el curry, que poseen un pigmento amarillo-anaranjado con una capacidad de tinción masiva.

