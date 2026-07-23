7 hábitos diarios que debilitan la raíz de tu pelo sin que lo sepas

Brindarle los cuidados necesarios a la raíz del pelo es de vital importancia para la salud de tu melena, ya que de lo contrario, se puede perder volumen, se cae con mayor facilidad o luce opaco.

El problema principal de los hábitos nocivos diarios es su naturaleza acumulativa e invisible. Al tratarse de acciones automatizadas que realizamos sin pensar, el daño al folículo no se manifiesta de la noche a la mañana, sino a través de una inflamación crónica y silenciosa que debilita el anclaje del cabello a largo plazo.

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Los 7 hábitos diarios más comunes que debilitan la raíz de tu pelo

Recorrer la línea divisoria del cabello siempre al mismo lado

Peinarte con la raya exactamente en el mismo lugar todos los días somete a esa zona del cuero cabelludo a una exposición constante y desprotegida ante los rayos UV y la contaminación.

Dormir con el cabello húmedo o mojado

Este es uno de los errores más graves para la salud dermatológica de la cabeza. Al dormir con el pelo mojado, la humedad queda atrapada entre la almohada y el cuero cabelludo, creando un ambiente cálido y cerrado ideal para la proliferación de hongos.

Dormir con el cabello húmedo es un hábito diario que está debilitando la raíz de tu cabello|Pinterest

Abusar de peinados tensos

La obsesión por el clean look y los peinados relamidos ejerce una fuerza de tracción constante sobre la raíz del cabello, especialmente en la línea de la frente y las sienes.

Lavar el cabello con agua excesivamente caliente

El agua a altas temperaturas es un enemigo directo de la barrera lipídica del cuero cabelludo. El calor extremo disuelve los aceites naturales que protegen la piel, provocando resequedad severa o sobreproducción de sebo.

Aplicar acondicionador o mascarillas directamente en la raíz

Los productos de hidratación profunda están diseñados para las cutículas, si se aplican en la raíz del pelo, los ingredientes obstruyen los poros foliculares.

Los peinados del estilo clean look tienden a dañar la raíz de tu cabello sin que lo notes|Pinterest

Desenredar el cabello bruscamente desde la parte superior

Cuando encuentres un nudo y pasas el cepillo con fuerza desde la raíz hacia abajo, actúas como una palanca que arranca el cabello directamente de su folículo.

Espaciar demasiado los lavados

Existe el mito de que lavar el cabello diario provoca la caída. Pero no lavar la cabeza acumula grasa, contaminación, sudor y células muertas que generan obstrucción folicular crónica.

