3 infusiones herbales para limpiar el hígado de forma natural antes de dormir

El hígado es el órgano glandular más grande del cuerpo humano y el principal responsable del sistema de desintoxicación natural de nuestro organismo. La medicina tradicional habla de infusiones herbales específicas que se deben beber antes de acostarse para evitar sobrecargar las funciones de este tejido.

Estos tés deben beberse antes de ir a dormir puesto que las horas de descanso nocturno se puede brindar al organismo de compuestos antioxidantes justo antes de que inicie su ventana principal de limpieza. A continuación, desglosamos las 3 infusiones herbales con mayor respaldo botánico.

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Las 3 infusiones herbales que limpian el hígado de forma natural

Infusión de cardo mariano

El cardo mariano es considerado el rey de las plantas medicinales para el cuidado del hígado. Su secreto radica en la silimarina, un compljo de flavonoides con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Añade una cucharadita de semillas trituradas de cardo mariano a una taza de agua hirviendo. Tapa la infusión y déjala reposar durante 10 minutos antes de colarla y beberla.

Infusión herbal de cardo marino para ayudar a limpiar el hígado|Pinterest: El Huerto de Jose Antonio

Infusión de Diente de León

A menudo es considerado como una herramienta terapéutica excepcional gracias a sus principios amargos, como la taraxacina. Utiliza una cucharadita de hojas secas o raíz de diente de león por taza de agua. Hierve durante 3 minutos, retira del fuego, deja reposar durante 5 minutos y consume mientras esté tibia.

Infusión de alcachofera o alcachofa

Las hojas de esta planta contienen cinarina y ácido clorogénico, dos potentes antioxidantes que han demostrado proteger al hígado de agentes hepatotóxicos.

La alcachofa es uno de los ingredientes que ayuda al hígado|Pinterest

La cinarina no solo incrementa la secreción biliar, sino que ayuda a reducir los niveles de colestor y triglicéridos séricos en el organismo, aliviando la carga de procesamiento graso del hígado. Esto favorece la eliminación rápida de desechos a través de las vías digestivas.

Algunas otras recomendaciones para un consumo seguro de estas infusiones herbales son evitar el uso de endulzantes, también usar periodos de descanso, de al menos un mes entre cada toma para que no tenga efectos adversos en la salud, y se deben evitar estas plantas su se padece de piedras en la vesícula.

