Poncho Cadena explica en MasterChef 24/7 la complejidad de cocinar raya: “Es muy difícil trabajarla”

La gala de beneficios y castigos de anoche vio como tres cocineros buscaron la salvación inmediata por medio de un reto en el que tuvieron que preparar propuestas con carne de mantarraya; sin embargo, luego de un intenso desafío, Ramahá fue el gran triunfador de la noche y previo a la batalla por equipos de hoy, el Chef Poncho Cadena visitó a los conductores digitales en el PreShow de MasterChef 24/7 para hablar de las complejidades de cocinar la interesante proteína.

Antonio Betancourt y Leslie Gallardo le preguntaron al Chef cuáles eran las complejidades de cocinar con raya, a lo que Cadena señaló que efectivamente se trata de una proteína muy díficil de trabajar y es que para empezar, tiene una reputación de crear cierta repulsión en los comensales, aunque Poncho afirmó que no es el caso con él.

Además, destacó que todavía existe confusión en torno si la mantarraya pertenece a la familia de los tiburones y si está permitido pescarla, a lo que el Chef compartió que, como con todas las especies marinas, lo importantes es respetar las vedas y los tiempos apropiados.

Poncho Cadena sentenció que lo más difícil para cocinar la raya, en su opinión, es que tiene la piel muy dura y que requiere mucha práctica para filetear la carne. También señaló que, personalmente, le gusta la proteína porque no demanda un cuchillo tan filoso; sin embargo, también destacó la importancia del ángulo para cortar y compartió que le gusta el cartílago que se encuentra entre los dos filetes de la aleta, el cual le recuerda a una oreja de cerdo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será jueves de delantales negros y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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