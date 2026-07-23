Conoce la guía de nutrición para el ciclo menstrual y por qué mejora tu estado de ánimo

El ciclo menstrual es un proceso biológico y endocrino que requiere de una nutrición específica, dependiendo de cada fase, ya que los niveles de hormonas como los estrógenos y la progesterona fluctúan drásticamente, influyendo de manera directa en el metabolismo, los niveles de energía, la digestión y la química cerebral.

La nutrición para el ciclo menstrual también es conocida como "alimentación cíclica" y es un enfoque de nutrición funcional que consiste en adaptar la ingesta de nutrientes a las necesidades biológicas específicas de cada una de estas fases.

¿Qué es la nutrición para el ciclo menstrual y por qué mejora el estado de ánimo?

Fase menstrual: Día 1 al 5

Durante esta fase del ciclo menstrual, el cuerpo experimenta un proceso inflamatorio saludable para desprender el endometrio, lo que puede causar cólicos y fatiga. Los nutrientes clave son el hierro y el Omega-3. Se recomienda comer carnes rojas magras, lentejas, espinacas, pescados grasos e infusiones de jengibre.

Los alimentos ricos en hierro son indispensables durante la fase menstrual|Pinterest: Mejor con Salud

Fase folicular: Día 6 al 12

El cuerpo se prepara para la ovulación y los estrógenos comienzan a subir. Se deben consumir carbohidratos complejos y alimentos ricos en vitamina B. Como avena, arroz integral, brócolio o coliflor y pollo o pavo.

Fase ovulatoria: Día 13 al 15

Es el momento de máxima fertilidad y los estrógenos alcanzan su punto más alto. Se recomienda consumir fibra soluble y antioxidantes. Frutas frescas, frutos secos, semillas de chía y de linaza y comer menos carbohidratos densos.

Durante la fase de ovulación es necesario consumir frutas frescas|Pinterest

Fase lútea: Día 16 al 28

Es la fase más crítica para la salud mental. Tu cuerpo gasta más calorías en reposo y el hambre aumenta. Necesitas de alimentos como aminoácidos, magnesio y grasas saludables. Se recomienda comer chocolate negro de al menos 70% cacao, plátanos, aguacate, huevos, legumbres y semillas de calabaza.

Durante esta fase, estos alimentos funcionan como un amortiguador del Síndrome Premenstrual (SPM), puesto que satisfacen los antojos de forma más inteligente, estabilizan la glucosa y ayudan a disminuir la ansiedad y el insomnio,

