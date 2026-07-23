MasterChef 24/7: 3 formas de uñas cortas ideales para cocinar cómoda y en tendencia este verano 2026

Sin duda, dentro de una cocina como MasterChef 24/7 el ritmo es frenético. Picar finamente una cebolla en segundos, manipular proteínas, amasar o emplatar con precisión milimétrica requiere no solo destreza culinaria, sino también la máxima comodidad en las manos.

Para quienes disfrutan de la gastronomía y buscan un estilo impecable, las uñas extremadamente largas suelen ser poco prácticas o incompatibles con la higiene culinaria. Sin embargo, lucir unas manos estilizadas no está peleado con la cocina: la clave está en elegir el corte adecuado.

Formas de uñas cómodas para cocinar y en tendencia este 2026

A continuación, te presentamos tres formas de uñas cortas inspiradas en la practicidad de la alta cocina que te permitirán preparar tus platillos favoritos con total libertad y sin perder el estilo.

Uñas almendradas cortas

Esta silueta, que se estrecha suavemente hacia la punta con bordes redondeados, es perfecta si buscas alargar visualmente tus dedos sin comprometer la funcionalidad. Al no tener esquinas filosas, evitan engancharse o romperse mientras manipulas utensilios de cocina. Además, ofrecen un aire sofisticado que luce increíble con tonos neutros o un brillo natural.

Uñas cuadradas cortas

El estilo cuadrado de longitud corta es un clásico que jamás pasa de moda. Su principal ventaja en la cocina es su solide

z: los bordes rectos brindan mayor resistencia al impacto si sueles trabajar con ingredientes duros o utensilios pesados. Para evitar que las esquinas se atoren con los alimentos , basta con pulir levemente los filos para suavizar el contorno.

Uñas redondas cortas

Siguen la curva natural del dedo y son, por excelencia, la opción más cómoda e higiénica para cocinar. Al carecer por completo de bordes o puntas, resulta mucho más sencillo mantener limpia la zona bajo la uña tras amasar o trabajar con ingredientes grasos. Son perfectas si buscas un mantenimiento mínimo y una apariencia limpia y cuidada.

Con estas tres alternativas, adaptar la tendencia de la belleza de las manos al dinamismo de la cocina es más fácil que nunca. Solo resta elegir la forma que mejor se adapte a tu ritmo y disfrutar del arte de cocinar.

