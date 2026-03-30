4 ideas para reemplazar las cortinas de tu cocina por opciones más aesthetic

Reemplazar las cortinas de tu cocina podría darle un toque completamente diferente al que conoces. Si no quieres gastar en costosas remodelaciones, puedes comenzar con estas 4 ideas simples, pero que puedes hacer en pocas horas.

Uno de los consejos más importantes antes de elegir unas cortinas para la cocina es buscar opciones que den un toque de calidez, de privacidad y que permita el acceso de luz, según Toral Decoration. Si quieres ir a la segura, elige aquellas que sean resistentes, cortas y fáciles de manipular.

¿Cuáles son las cortinas de cocina más aesthetic?

1. Cortinas tipo lino translúcido con varilla oculta

Dan un look limpio, dejan pasar la luz y suavizan el espacio sin recargarlo. Se colocan en una varilla delgada instalada dentro del marco o muy pegada al techo para efecto minimalista.

Ideas aesthetic para reemplazar las cortinas de tu cocina.|Pinterest

2. Estores enrollables en tonos neutros (beige, gris claro o verde oliva)

Son prácticos, elegantes y fáciles de limpiar; perfectos para cocinas modernas. Se fijan en la parte superior de la ventana con soportes y se bajan o suben mediante cadena lateral.

Estas son ideas diferentes para cortinas de cocina.|Pinterest

3. Paneles japoneses ligeros (tipo screen o tela semitransparente)

Aportan un estilo elegante y diferente, ideales para ventanas amplias o puertas hacia patio. Se instalan en rieles superiores y los paneles se deslizan horizontalmente uno sobre otro.

Un diseño diferente para reemplazar cortinas de cocina.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Cortinas tipo café modernas (solo media ventana, con telas lisas o microtexturas)

Mantienen privacidad sin quitar luz, pero con telas actuales se ven mucho más sofisticadas. Se colocan con una barra delgada a la mitad de la ventana, dejando la parte superior descubierta.

Diseños de cortinas aesthetics.|Pinterest

¿Cuáles colores de cocina están de moda en 2026?

Los colores de la cocina moderna que están de moda en 2026 son aquellos que transmiten naturalidad, calma, calidez y tu estilo. Según Architectural Digest, puedes elegir entre:

Verde salvia

Verde oliva

Azul profundo suave

Tonos archilla

Neige

Avena

Greige

Blanco

Gris

La idea es seguir la regla de diseño de interiores que consiste en poner un 60% de un color dominante, 30% de un colo secundario para la isla o gabinetes y un 10% de acentos en lámparas, sillas o utensilios.