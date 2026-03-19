A esta hora llegará oficialmente la primavera 2026 a México

Estamos a horas de comenzar la Primavera, una de las épocas más esperadas ya que llegan las temperaturas más cálidas. Mañana ocurrirá el equinoccio, donde el Sol se situará exactamente sobre el ecuador terrestre, en este momento el día y la noche tendrán la misma duración.

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Así es que mañana se marcará el inicio de la primavera, donde el Sol estará más presente, las temperaturas serán más cálidas, pero también comienzan a florecer las plantas por lo que hay más colores.

¿Cuándo llega la primavera a México?

Oficialmente el Equinoccio de Primavera, tendrá inicio en México el próximo viernes 20 de marzo, a las 08:46 horas. Esta información fue brindada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), marcando la entrada de esta estación, que concluirá el 21 de junio con el Solsticio de Verano.

Este no es un evento meramente científico, sino que popularmente se cree que el Sol al estar en el punto más alto sobre el horizonte, tiene la capacidad de recargar las energías de las personas.

Esta es una temporada colorida.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es que muchos turistas visitan la Zona Arqueológica de Chichén Itzá que es uno de los destinos favoritos para visitar en el Equinoccio de Primavera.

Aquí se puede disfrutar de un juego de luces que se proyecta en el basamento de la Pirámide de Kukulcán, o El Castillo, como también se le conoce. Los visitantes quedan impresionados ya que la sombra proyectada en una escalinata va descendiendo mientras avanza el sol hasta que llega a las cabezas de serpiente de su basamento.

Un detalle que no puedes ignorar es que el acceso a Chichén Itzá, está limitado a 100 personas por día, organizadas en dos grupos de 50 personas. Ante esto es importante que solicites una reserva en el Grupo de Serie Inicial, enviando un correo a visitas.chichenitza@inah.gob.mx.

Estos son los días de visita y horarios de acceso:

