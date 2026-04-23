Mantener el estilo cuando sube la temperatura es posible y hoy te lo demostramos con estas ideas de outfits ligeros que sí logran verse arreglados, sofisticados y elegantes. Ideales para utilizar en cualquier ocasión.

La idea de que lo ligero es sinónimo de informal o de descuidado es errónea, ya que el secreto para llevar un look relajado reside en la elección de las telas, los cortes estructurados y una adecuada paleta de colores.

Conseguir el equilibrio entre frescura y elegancia es posible al jugar con las capas mínimas y agregar algunos accesorios clave. Estas propuestas de outfits te harán sentir libre y en tendencia.

“Mendiga pensión para no trabajar” | Programa Completo de Acércate a Rocío del 22 de abril del 2026

7 outfits ligeros que sí se ven arreglados

Lino monocromático

Un conjunto de pantalón ancho y chaleco de lino en tonos tierra puede elevar tu estilo. Además, el lino transpira y el monocolor alarga la figura.

Vestido midi camisero

Puedes utilizar un vestido corto de telas como la popelina de algodón, también hay accesorios que sirven como complemento, como un cinturón delgado que te ayude a definir la silueta, esto te dará elegancia sin mucho esfuerzo.

Vestido midi camisero para la temporada de calor 2026|Pinterest

Bermudas de sastre y camisa

Cambia los shorts de mezclilla por unas bermudas con pinzas y combínalas con una camisa de seda o de satén.

Falda satinada con playera básica

El brillo de la falta te ayudará a elevar la sencillez de una playera blanca, solo vigila que sea de buena calidad. Puedes complementar con collares dorados.

Look fresco y elegante para la primavera-verano 2026|Pinterest

Pantalones palazzo y top de punto

El movimiento de los pantalones anchos te ayudará a aportar más estilo al look, mientras que un top de punto ligero lo mantendrá pulido y sofisticado.

Total look de punto calado

Un set de una falta un top en crochet fino son un estilo un poco más atrevido y moderno. Este atuendo es ideal para un evento de día en donde la comodidad sea lo primordial.

Jeans blancos con blazer fluido

Estos pantalones suelen verse más caros y elegantes que los azules, al usarlos con un blazer de tela delgada añadir+as estructura sin que sea demasiado rígido.