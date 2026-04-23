7 outfits ligeros que sí se ven arreglados
Descubre cuáles son los mejores 7 outfits ligeros para que puedas verte fresca y arreglada durante esta temporada de primavera-verano 2026, según expertos
Mantener el estilo cuando sube la temperatura es posible y hoy te lo demostramos con estas ideas de outfits ligeros que sí logran verse arreglados, sofisticados y elegantes. Ideales para utilizar en cualquier ocasión.
La idea de que lo ligero es sinónimo de informal o de descuidado es errónea, ya que el secreto para llevar un look relajado reside en la elección de las telas, los cortes estructurados y una adecuada paleta de colores.
Conseguir el equilibrio entre frescura y elegancia es posible al jugar con las capas mínimas y agregar algunos accesorios clave. Estas propuestas de outfits te harán sentir libre y en tendencia.
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7 outfits ligeros que sí se ven arreglados
- Lino monocromático
Un conjunto de pantalón ancho y chaleco de lino en tonos tierra puede elevar tu estilo. Además, el lino transpira y el monocolor alarga la figura.
- Vestido midi camisero
Puedes utilizar un vestido corto de telas como la popelina de algodón, también hay accesorios que sirven como complemento, como un cinturón delgado que te ayude a definir la silueta, esto te dará elegancia sin mucho esfuerzo.
- Bermudas de sastre y camisa
Cambia los shorts de mezclilla por unas bermudas con pinzas y combínalas con una camisa de seda o de satén.
- Falda satinada con playera básica
El brillo de la falta te ayudará a elevar la sencillez de una playera blanca, solo vigila que sea de buena calidad. Puedes complementar con collares dorados.
- Pantalones palazzo y top de punto
El movimiento de los pantalones anchos te ayudará a aportar más estilo al look, mientras que un top de punto ligero lo mantendrá pulido y sofisticado.
- Total look de punto calado
Un set de una falta un top en crochet fino son un estilo un poco más atrevido y moderno. Este atuendo es ideal para un evento de día en donde la comodidad sea lo primordial.
- Jeans blancos con blazer fluido
Estos pantalones suelen verse más caros y elegantes que los azules, al usarlos con un blazer de tela delgada añadir+as estructura sin que sea demasiado rígido.