Manualidades: 5 Juegos de mesa caseros inspirados en Masha y el Oso

Si buscas una actividad en familia y en casa y tienes a pequeños fans de Masha y el Oso, ahora te contamos cómo puedes llevar las aventuras de este dúo a la vida real con 5 ideas de juegos de mesa caseros inspirados en Masha y el Oso.

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Planea una noche en familia e impulsa la creatividad y las habilidades motrices de tus pequeños con estas ideas que buscan fomentar el aprendizaje mientras se disfruta del universo de la popular serie animada, con estas 5 ideas de juegos de mesa caseros.

5 ideas creativas para jugar en casa inspiradas en Masha y el Oso

Carrera al bosque de Masha

Para esta idea, es necesario dibujar un camino en una cartulina en donde se conecten la casa de Masha y la de Oso. A lo largo del camino coloca atajos, casillas especiales y obstáculos; escoge dos objetos pequeños como fichas y, con un dado, avanza y retrocede hasta que uno llegue al otro lado.

Carrera al bosque de Masha|Imagen generada con IA

Memorama de Masha y sus amigos

Para esta idea, imprime algunas imágenes: 2 de cada una de Masha, Oso, Panda, Conejo y Lobo, recórtalas a manera de tarjetas del mismo tamaño; puedes enmarcarlas para que el juego se prolongue por más tiempo sin que las piezas se dañen.

Memorama de Masha y sus amigos|Animaccord Animation Studio,

Lotería de Masha y el Oso

Para disfrutar de este clásico juego, debes crear un tablero con imágenes de los personajes y objetos de la serie; esas mismas imágenes las debes transformar en tarjetas que irás "cantando". Ahora,con semillas o bolitas de papel, deberás marcar cada casilla conforme vayan saliendo las imágenes.

Lotería de Masha y el Oso|Imagen generada con IA por Canva imagenes propiedad de Lotería de Masha y el Oso

Rompecabezas gigante de Masha

Imprime una imagen en gran formato de alguna escena de Masha y el Oso que esté dividida por líneas en forma de rompecabezas, pega sobre alguna superficie dura como cartón y recorta para posteriormente volver a generar la imagen.

Rompecabezas gigante de Masha|WebsInCloud

Sigue estas ideas de juegos de mesa caseros inspirados en Masha y el Oso y pasa horas de diversión en compañía de la familia desde el minuto uno