Manualidades: 5 Juegos de mesa caseros inspirados en Masha y el Oso
Convierte una tarde común en una aventura llena de creatividad con estos juegos inspirados en Masha y el Oso.
Si buscas una actividad en familia y en casa y tienes a pequeños fans de Masha y el Oso, ahora te contamos cómo puedes llevar las aventuras de este dúo a la vida real con 5 ideas de juegos de mesa caseros inspirados en Masha y el Oso.
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Planea una noche en familia e impulsa la creatividad y las habilidades motrices de tus pequeños con estas ideas que buscan fomentar el aprendizaje mientras se disfruta del universo de la popular serie animada, con estas 5 ideas de juegos de mesa caseros.
5 ideas creativas para jugar en casa inspiradas en Masha y el Oso
Carrera al bosque de Masha
Para esta idea, es necesario dibujar un camino en una cartulina en donde se conecten la casa de Masha y la de Oso. A lo largo del camino coloca atajos, casillas especiales y obstáculos; escoge dos objetos pequeños como fichas y, con un dado, avanza y retrocede hasta que uno llegue al otro lado.
Memorama de Masha y sus amigos
Para esta idea, imprime algunas imágenes: 2 de cada una de Masha, Oso, Panda, Conejo y Lobo, recórtalas a manera de tarjetas del mismo tamaño; puedes enmarcarlas para que el juego se prolongue por más tiempo sin que las piezas se dañen.
Lotería de Masha y el Oso
Para disfrutar de este clásico juego, debes crear un tablero con imágenes de los personajes y objetos de la serie; esas mismas imágenes las debes transformar en tarjetas que irás "cantando". Ahora,con semillas o bolitas de papel, deberás marcar cada casilla conforme vayan saliendo las imágenes.
Rompecabezas gigante de Masha
Imprime una imagen en gran formato de alguna escena de Masha y el Oso que esté dividida por líneas en forma de rompecabezas, pega sobre alguna superficie dura como cartón y recorta para posteriormente volver a generar la imagen.
Sigue estas ideas de juegos de mesa caseros inspirados en Masha y el Oso y pasa horas de diversión en compañía de la familia desde el minuto uno