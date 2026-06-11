¿Quién se llevó Delantal Negro HOY 11 de junio en MasterChef 24/7?

La cuarta semana de MasterChef 24/7 está llegando a un día clave, pues este jueves estaremos viendo quienes son los Cocineros que se estarán jugando su permanencia dentro del reality show de cocina que ha llegado a revolucionar la televisión mexicana con su formato.

Te puede interesar: ¿Se terminó la amistad? Camila explica la molestia de Jazmín por haberla subido al balcón (VIDEO)

Poco a poco hemos ido viendo cómo las relaciones entre los participantes han tomado un gran peso entre las alianzas y estrategías del día a día y es que justamente en la Batalla por Equipos del miércoles vimos el fruto de la buena relación entre algunos de estos, quienes aseguraron su estadía una semana más.

¿Quiénes son los Cocineros que ya están salvados esta cuarta semana en MasterChef 24/7?

Durante la Batalla de Equipos de este miércoles de la cuarta semana vimos al Equipo Amarillo liderado por Camila llevarse la victoria en un Reto bastante exigente donde la destreza y técnica y comunicación a la hora de preparar 30 peneques les dio una contundente aprobación de 30 comensales siendo una de las sorpresas de la noche.

A su vez, esta como Capitana del Equipo eligió a Jazmín y Ramahá para que subieran con ella al Balcón de la Salvación y así aseguraron su estadía una semana más durante MasterChef 24/7, en un movimiento marcado por la amistad y buena relación que han mantenido durante esta competencia que ha forzado a los participantes a relacionarse y vivir como pocas veces lo habían hecho en todas sus vidas.

Es importante mencionar que la primera Cocinera en llevarse el Delantal Negro fue Carmen tras la decisión del público ante su fuerte falta de respeto contra la Chef Zahie.

Se abren votaciones para subir a un participante al Balcón de la Salvación

Independientemente de lo que veamos en este jueves de Delantales Negros, se han abierto votaciones para que el público elija a qué Cocinero o Cocinera debería subir al Balcón de la Salvación de MasterChef 24/7 y librar el reto del domingo de Eliminación, donde hasta el mínimo error podría sentenciar la salida de estos.

