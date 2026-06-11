Hora límite para votar HOY jueves 11 de junio en MasterChef 24/7: Elige qué cocinero sube al Balcón de la Salvación

La cocina más famosa de México vivió una de las jornadas más intensas dentro del miércoles de Batallas por Equipo, pues luego de que los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho”Cadena determinarán durante el martes de Beneficio y Castigo, que Lancer, Camila y Antrax serían los capitanes para estar al frente de un equipo y así luchar por asegurar su permanencia una semana más dentro de MasterChef 24/7.

Tras los retos que tuvieron que presentar, se determinó que el equipo amarillo lidereado por Camila era quien se coronaría esa noche gracias a que sus compañeros y ella pudieron conquistar el paladar de los comensales invitados y de la máxima autoridad culinaria, por lo que desde ese momento Camila subió directamente al balcón y aseguro su lugar una semana más dentro del reality culinario.

Como cada semana, el capitan ganador de la Batalla por Equipo tuvo que decisior a quien de loss participantes subiría con ella y en esta emkisión, Camilia decidió subir junto con ella a Ramahá y a Jazmín, ahora ellos quedaron fuera de peligro y de portar el temido Delantal Negro y presentarse en el Domingo de Eliminación.

Mientras tanto, quienes no lograron asegurar su lugar deberán seguir demostrando sus habilidades culinarias para mantenerse dentro de MasterChef 24/7 y evitar portar el Delantal Negro y estar en riesgo de tener sus últimos días dentro de la cocina más famosa de México.

¿Quiénes son los participantes por lo que puedo votar para que suban al balcón de la salvación?

Como cada semana el público tendrá la decisión en sus manos de ayudar a uno de los participantes que no sea Camila, Ramahá o Jazmín de salvarse del reto de eliminación y evitar el Delantal Negro, por lo que desde la noche del miercoles se abrieron votaciones para que los cocineros sumen puntos y puedan acompañar a los ganadores al balcón de la salvación. Si aún no sabes por quién votar aquí te dejamos la lista de los participantes que podrían salvarse hoy 11 de junio 2026



María

Ricardo

Michelle

Luis

Flor

Antrax

Daniela

Ixdit

Claudia

Emmanuel

Julio

Diego

Pablo

Lancer

Hora límite para votar hoy 11 de junio en MasterChef 24/7

Recuerda que si quieres apoyar a tu participante favorito puedes emitir tu voto durante todo el día de hoy e incluso durante la transmisión, sin embargo, no debes de confiarte ya que nuestra conductora Claudia Lizaldi puede decir en cualquier momento que se cierran las votaciones, por eso es impirtante que emkitas tus puntos antes de ese temido mensaje.

Asimismo, debes tener en cuenta que tienes la oportunidad de otorgarle 10 puntos al cocinero de tu preferencia y puede obtenerlos a través de la página oficial de MsterChef 24/7 o dando click aquí. No pierdas la oportunidad y comienza a votar.