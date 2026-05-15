Cómo cortarle el cabello a quienes tienen flequillo y frente pequeña

Todas las personas somos distintas en muchos aspectos por los cuales se nos analice. En cuanto a facciones del rostro y tipo de cuerpo podemos tener ciertas similitudes o formas que son, entre otros factores, los que determinan el tipo de corte de cabello y maquillaje que nos conviene utilizar.

Noticias Zacatecas del 14 de mayo 2026

Los expertos en belleza son las personas indicadas para guiarnos a la hora de elegir el estilo de corte de cabello que nos ayudará vernos bien y es por eso que dejamos nuestras intenciones en sus manos.

Elección de un corte de cabello

Es cierto que elegir un corte de cabello cuesta mucho y esto se debe a que el pelo no es solo un elemento estético, sino una extensión fundamental de nuestra identidad, autoestima y la forma en que nos proyectamos ante el mundo.

Al cambiar de look, nos enfrentamos al miedo de no reconocernos frente al espejo o de enviar un mensaje equivocado sobre quiénes somos. Esto se traduce en una presión que se intensifica al haber tantas opciones disponibles y ante las tendencias que nos bombardean desde las redes sociales y aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Corte para frente pequeña

Aunque dependemos de la destreza de otra persona para lograr el equilibrio perfecto entre lo que imaginamos y lo que nos queda bien, siempre vienen bien algunos consejos o tips. En esta oportunidad, las sugerencias apuntan a quienes tienen flequillo y una frente pequeña.

Cortar el cabello a una persona con la frente pequeña y flequillo es todo un arte de ilusión óptica, afirman los expertos. Es por eso que se precisa que el objetivo principal es alargar visualmente el rostro y evitar que las facciones se sientan "aplastadas" o demasiado cubiertas y por eso se detallan a continuación las mejores estrategias profesionales y el paso a paso para lograrlo:

La clave - Modificar el "Punto de Origen": El error más común es empezar el flequillo justo donde nace el cabello. Si la frente es corta, esto dejará un flequillo diminuto que acentuará el problema.



El truco: Inicia el flequillo más atrás en la coronilla (más profundo en la cabeza).

Por qué funciona: Al crear un triángulo que empieza más arriba, engañas al ojo haciendo creer que la frente comienza mucho más atrás, ganando centímetros visuales de longitud.

Tipos de flequillo ideales para frente pequeña: No todos los estilos favorecen. Evita los flequillos rectos, pesados y compactos de bloque. En su lugar, opta por:



Flequillo Cortina (Curtain Bangs): Abierto al centro y más largo hacia los laterales. Al dejar ver el centro de la frente, alarga el rostro de inmediato.

Flequillo Desfilado o Texturizado: Un flequillo ligero, entreabierto y con las puntas sutilmente desmechas. Deja pasar la luz y trasluce la piel de la frente.

Flequillo Lateral (De lado): Al trazar una diagonal, rompe la línea horizontal de la frente corta y desvía la atención hacia los ojos y pómulos.

Paso a paso para el corte: Si vas a realizar el corte, sigue estos pasos para asegurar un acabado ligero y favorecedor:

1 - Preparación en seco: Es sumamente recomendable cortar este tipo de flequillos con el cabello seco y en su caída natural. Si lo cortas mojado, al secarse se encogerá (efecto resorte) y la frente se verá aún más pequeña.

2 - Dibujar la sección triangular



Peina todo el cabello hacia atrás.

Encuentra el punto más alto de la cabeza (o un par de centímetros por detrás de la línea de nacimiento real).

Desde ese punto alto, traza una diagonal hacia el final de cada ceja, formando un triángulo profundo. El resto del cabello se sujeta hacia atrás.

3 - Definir la longitud: Para flequillo cortina o de lado: Toma la sección central y corta a la altura de la punta de la nariz o los labios. Recuerda que al abrirse o peinarse hacia los lados, subirá un poco.



Para flequillo desfilado: Corta a la altura de las cejas o ligeramente por debajo.

4 - Texturizar (crucial): Un corte recto y limpio endurece las facciones en frentes cortas. Necesitamos quitar peso:

