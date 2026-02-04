8 cortes de pelo mod cut para hombre que están de moda y se ven guapísimos: queda bien en corto y largo

Muchos creen que los cortes de pelo para hombres son aburridos porque ellos no suelen atreverse a experimentar con su imagen y prefieren estilos con los que ya se sienten cómodos. Sin embargo, entre las tendencias masculinas que arrasarán en 2026 , definitivamente está el "mod cut", que se perfila para ser de los peinados más pedidos de todo el año.

Y no es para menos, pues en realidad es una versión que fue muy popular en los 90 y resurgió con fuerza. Se trata de una silueta desenfadada, con cortes asimétricos y caídas volátiles, elementos que aportan un aire de frescura al rostro haciendo que los caballeros se van siempre arreglados, pero con un toque que lo hace parecer "accidental".

Cortes de pelo para hombres: 8 estilos "mod cut" que te hacen ver más atractivo al instante

Estilo "brit pop" . Es uno de esos cortes de pelo que gritan "rebeldía" por donde los veas y son perfectos para quienes buscan proyectar una imagen juvenil.

. Es uno de esos que gritan "rebeldía" por donde los veas y son perfectos para quienes buscan proyectar una imagen juvenil. Cortes de pelo "mod cut" con patillas. En el caso de los que prefieren llevar melenas largas y al natural, el "mod cut" con patillas es una apuesta infalible.

8 cortes de pelo “mod cut” que serán tendencia masculina en 2026|Pinterest

Mullet híbrido . Si se quiere algo arriesgado, pero igual de sofisticado, los cortes de pelo con mullet híbrido son la mejor alternativa porque combinan el largo del "mod cut" con asimetría.

. Si se quiere algo arriesgado, pero igual de sofisticado, con asimetría. "Mod cut" tipo french. Evocando a la elegancia de la moda masculina francesa, este peinado es sumamente favorecedor para cabelleras lacias y peinados pulcros que den un aire más serio.

Cortes de pelo shaggy para hombres . El peinado "shaggy" es muy popular entre las mujeres que no temen a probar nuevas tendencias

. Con efecto minimalista. Para aquellos hombres que tienen un estilo minimalista, entonces el "mod cut micro" es ideal porque mantiene el movimiento y reduce el volumen a los lados, dejando completamente al descubierto el rostro.

Cortes de pelo para efecto curly . Si tienes el pelo rizado y quieres maximizar esa textura sin sacrificar la elegancia, entonces puedes apostar por un "mod cut" que deje un par de capas largas.

. Si tienes el pelo rizado y quieres maximizar esa textura sin sacrificar la elegancia, entonces puedes apostar por un "mod cut" que deje un par de capas largas. Largo con mucha clase. Siguiendo con la premisa de crear una imagen sofisticada para ir a la escuela o el trabajo, entonces los peinados para hombres con degradados largos son la opción perfecta.