4 plantas con flores que van a colorear tu jardín en verano

Esta es la temporada ideal para que tu jardín se vea lleno de vida y de colores por lo que las plantas decorativas son la mejor opción. Además, si estás especies son fáciles de cuidar pues el resultado es mucho mejor.

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Aquí te vamos a dejar unas increíbles opciones que también puedes tener en terrazas, balcones o dentro del hogar. Las plantas en cuestión pueden crecer en macetas y no necesitan de muchos cuidados. Además, no solo aportan belleza y frescura sino que relajan el ambiente.

¿Cuáles son las plantas con flores para la temporada?

Azalea

Una de las primeras plantas es la azalea que crece muy bien en macetas medianas y brindan unas flores hermosas. Sus hojas son perennes siempre que se mantengan bien cuidadas. Tienen una increíble floración, aportan un toque elegante y mucho color. Ten en cuenta que necesita de riego frecuente, ambiente fresco para crecer y no se debe exponer al extremo calor.

La Azalea de interior te encantará por sus flores rosadas.|(ESPECIAL/Canva)

Bunganvillas

Luego tenemos las bunganvillas que es una planta trepadora que puede ser cultivada en el suelo como en macetas. Es importante que la acompañes de un palo tutor para que pueda crecer de forma ordenada o incluso utilizarse como plantas colgantes para exteriores. Son resistentes al sol y no necesita de que las estés cuidando frecuentemente. Si es importante que la cuides de las heladas.

Clavel

Otra de las plantas que debes tener son los claveles ya que son alegres. Puedes encontrar en colores blanco, rojo, amarillo y naranja por lo que puedes colorear tu casa de la manera que gustes. Esta especie es resistente al sol directo incluso en verano y puedes colocarlas en macetas.

|Foto de Justina Si

Rosales

Por último, tenemos los rosales que tienen gran variedad de tamaños y colores. Estos pueden adaptarse fácilmente a pequeños espacios sin perder su atractivo visual. En cuanto a sus cuidados necesitan buena iluminación, riego moderado y una maceta con suficiente profundidad para desarrollar correctamente sus raíces.