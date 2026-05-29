10 beneficios de la naranja para la salud respaldados por la ciencia

La alimentación sigue siendo uno de los pilares más importantes para mantener fuerte la salud de nuestro cuerpo. A través de los alimentos, nuestro organismo recibe los nutrientes que le ayudan a funcionar y también a mantener con el paso de los años.

Noticias Nayarit del 29 de mayo 2026

Son los productos de origen natural los que principalmente se aconsejan para fortalecer el sistema inmunitario y es que aportan importantes propiedades. Frutas y verduras se destacan por encima de otros alimentos y en esta oportunidad la naranja es que es puesta bajo la lupa.

Naranja, una fruta saludable

Un informe difundido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destaca que la naranja es uno de los cítricos más consumidos en el mundo. Además, revela que en México el mayor productor de esta fruta es Veracruz, seguido de Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, el organismo precisa que la naranja tiene usos variados en la cocina además de su aporte al mundo de la coctelería. En cuanto a su aporte a la salud de las personas, la Profeco enumera que esta fruta es un potente antioxidante y una excelente fuente de vitamina C, fibra, potasio, magnesio, fósforo y, en menor cantidad, calcio.

Beneficios de la naranja

La naranja puede consumirse como una fruta o en forma de jugo. Sin embargo, desde el Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que no es lo mismo beber el jugo que comer una naranja ya que al exprimirla eliminas la fibra, lo que hace que el cuerpo absorba el azúcar mucho más rápido y te sacie menos, factores que contribuyen a la obesidad.

De todos modos, existen diferentes estudios e investigaciones que ponen el foco en todos los beneficios que la naranja ofrece para nuestra salud. A continuación, se describen los 10 más importantes:

