10 beneficios de la naranja para la salud respaldados por la ciencia
¿Para qué sirve la naranja? Propiedades y beneficios avalados por estudios científicos.
La alimentación sigue siendo uno de los pilares más importantes para mantener fuerte la salud de nuestro cuerpo. A través de los alimentos, nuestro organismo recibe los nutrientes que le ayudan a funcionar y también a mantener con el paso de los años.
Noticias Nayarit del 29 de mayo 2026
Son los productos de origen natural los que principalmente se aconsejan para fortalecer el sistema inmunitario y es que aportan importantes propiedades. Frutas y verduras se destacan por encima de otros alimentos y en esta oportunidad la naranja es que es puesta bajo la lupa.
Naranja, una fruta saludable
Un informe difundido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destaca que la naranja es uno de los cítricos más consumidos en el mundo. Además, revela que en México el mayor productor de esta fruta es Veracruz, seguido de Nuevo León y Tamaulipas.
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Por otro lado, el organismo precisa que la naranja tiene usos variados en la cocina además de su aporte al mundo de la coctelería. En cuanto a su aporte a la salud de las personas, la Profeco enumera que esta fruta es un potente antioxidante y una excelente fuente de vitamina C, fibra, potasio, magnesio, fósforo y, en menor cantidad, calcio.
Beneficios de la naranja
La naranja puede consumirse como una fruta o en forma de jugo. Sin embargo, desde el Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que no es lo mismo beber el jugo que comer una naranja ya que al exprimirla eliminas la fibra, lo que hace que el cuerpo absorba el azúcar mucho más rápido y te sacie menos, factores que contribuyen a la obesidad.
De todos modos, existen diferentes estudios e investigaciones que ponen el foco en todos los beneficios que la naranja ofrece para nuestra salud. A continuación, se describen los 10 más importantes:
- Protección del sistema cardiovascular: La inclusión regular de esta fruta en la dieta, al igual que la de su jugo en versión natural, se vincula de manera directa con una disminución en la probabilidad de sufrir afecciones cardíacas.
- Fortalecimiento de las defensas: El consumo de naranja es un excelente aliado para robustecer el sistema inmunológico debido a su abundante aporte de vitamina C, de acuerdo a estudios del Instituto Mayo Clinic que afirman que este nutriente resulta fundamental para resguardar al organismo frente a diversas infecciones.
- Nivelación del colesterol: Diversas investigaciones clínicas han demostrado que consumir diariamente jugo de naranja natural contribuye a mejorar el perfil lipídico. El beneficio radica en que ayuda a disminuir los índices del colesterol malo.
- Combate al envejecimiento celular: Desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos precisan que este cítrico es una fuente natural de antioxidantes, destacando especialmente por su contenido de flavonoides y vitamina C.
- Estímulo para la salud cerebral: Las propiedades de la naranja repercuten de forma muy positiva en la mente, sobre todo al llegar a la vejez. Sus flavonoides actúan como antioxidantes e incrementan el flujo de sangre que llega al cerebro.
- Optimización del sistema digestivo: Ingerir la naranja en su estado natural y aporta una cantidad de fibra muy valiosa. Esta característica es ampliamente recomendada por especialistas de Harvard porque estimula de forma saludable el tránsito intestinal.
- Regulación de la tensión arterial: Ciertos compuestos químicos presentes en la naranja, en particular un flavonoide denominado hesperidina, tienen la capacidad de relajar los vasos sanguíneos.
- Riqueza en micronutrientes vitales: Más allá de su conocida dosis de vitamina C, la naranja ofrece un paquete nutricional integral que incluye potasio, folato y tiamina, que garantizan el correcto desempeño de los músculos y del sistema cardiovascular.
- Efecto paliativo contra la inflamación: Las propiedades de esta fruta también se extienden al control de procesos inflamatorios en el organismo. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition evidenció que los compuestos bioactivos del jugo de naranja 100% natural son capaces de atenuar la inflamación sistémica dentro del cuerpo.
- Favorece una hidratación constante: Por la naturaleza misma de su composición, la naranja destaca por poseer un porcentaje sumamente elevado de agua en su interior.