7 cortes de pelo perfectos si usas lentes y tienes más de 30 años; lucirás hermosa e intelectual

Si quieres darle una nueva vida a tu cabello y estás en búsqueda de un corte de pelo que vaya acorde a tu rostro y no solo eso, si no que buscas la opción ideal para que tus lentes de armazón luzcan espectaculares, estas en el lugar correcto. Tenemos para ti varias ideas que en las que te puedes inspirar para tu próximo look.

Sácale provecho a tus lentes de armazón, pues más allá de tener la función de mejorar la vista, te pueden dar un aspecto interesante, intelectual y sobre todo profesional, pero para ello, debes optar por el corte de cabello ideal.

Te puede interesar: 7 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 60 años: variaciones que quedan perfectas

Cortes de pelo para mujeres que usan lentes de armazón

Corte pixie largo: Este corte de cabello es perfecto para las mujeres que usan gafas de armazón grueso, ya que el pixie te ayudará a afinar las facciones de la cara. Si tienes el cuello largo, este look es perfecto, porque te dará altura y elegancia a la vez.

|Crédito: Pinterest

Corte bob: Si tienes el rostro en forma diamante, esta opción es la más adecuada para ti, debido a que te dará luz en el rostro y sobre todo hará que tus ojos y tus lentes sean protagonistas en cada atuendo que uses.

|Crédito: Pinterest

Bob largo: Si tu cabello es cano y rizado, puedes optar por cortar tu cabello así, te ayudará a lucir más tu rostro y tus lentes, ya sea si son de armazón grueso o delgado. Resaltará tu belleza natural y te hará sentir segura.

|Crédito: Pinterest

Flequillo largo: Esta opción es la mejor para las mujeres que quieren quitarse algunos años de encima, les dará frescura natural y la combinación con las gafas le sumará un aspecto intelectual así como encantador.

|Crédito: Pinterest

Bob con flequillo corto: No importa si tienes pelo ondulado o lacio, este tipo de corte es hermoso y el flequillo corto dará más protagonismo a tus lentes de armazón delgado.

|Crédito: Pinterest

Bob medio: Si te gusta lucir siempre arreglada sin mucho esfuerzo opta por este tipo de corte medio largo con el contorno un poco más corto, hará que te veas más limpia y en juego con tus lentes te verás muy profesional.

|Crédito: Pinterest

Flequillo en capas: Esta es una opción más para las mujeres que buscan quitarse unos años de encima. Un flequillo en capas es perfecto ya que no estorbara con tus lentes por el tipo de caída hacia los lados.