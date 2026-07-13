7 cortes de pelo que ayudan a controlar el frizz en temporada de lluvias

Cuando llegan las lluvias, el pelo suele perder definición, aumentar de volumen y llenarse de frizz en cuestión de minutos. La buena noticia es que el corte de cabello adecuado puede marcar una gran diferencia, ya que ayuda a distribuir mejor el peso del pelo, controlar el volumen y hacer que el peinado dure más tiempo, incluso en los días más húmedos.

El frizz no depende únicamente de los productos que utilizas. La forma en la que está cortado el cabello también influye en cómo reacciona frente a la humedad. Algunos estilos mantienen el peso donde más se necesita, mientras que otros eliminan el exceso de volumen de manera estratégica para conseguir un acabado más definido y fácil de peinar, señala el diario Excélsior.

Estos cortes de cabello te ayudarán a combatir el frizz contra las lluvias y humedad

Descubre los estilos que ayudan a mantener el cabello con mejor forma cuando aumenta la humedad. Estas opciones reducen el volumen excesivo y facilitan el peinado.

