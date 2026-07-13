7 cortes de pelo que ayudan a controlar el frizz en temporada de lluvias
Conoce los estilos que mantienen el volumen bajo control, facilitan el peinado y ayudan a lucir una melena más definida durante los días lluviosos
Cuando llegan las lluvias, el pelo suele perder definición, aumentar de volumen y llenarse de frizz en cuestión de minutos. La buena noticia es que el corte de cabello adecuado puede marcar una gran diferencia, ya que ayuda a distribuir mejor el peso del pelo, controlar el volumen y hacer que el peinado dure más tiempo, incluso en los días más húmedos.
El frizz no depende únicamente de los productos que utilizas. La forma en la que está cortado el cabello también influye en cómo reacciona frente a la humedad. Algunos estilos mantienen el peso donde más se necesita, mientras que otros eliminan el exceso de volumen de manera estratégica para conseguir un acabado más definido y fácil de peinar, señala el diario Excélsior.
Estos cortes de cabello te ayudarán a combatir el frizz contra las lluvias y humedad
Descubre los estilos que ayudan a mantener el cabello con mejor forma cuando aumenta la humedad. Estas opciones reducen el volumen excesivo y facilitan el peinado.
- French Bob o Micro Bob. Este corte, que llega entre la mandíbula y el lóbulo de la oreja, destaca por su línea recta y limpia. Al no llevar capas marcadas, el peso se concentra en las puntas, ayudando a que el cabello permanezca más alineado y reduzca el volumen que suele aparecer con la humedad.
- Italian Bob. El Italian Bob es una versión ligeramente más larga y con mayor cuerpo que el bob clásico. Conserva suficiente peso para controlar el frizz, pero añade un movimiento natural que evita que el cabello luzca rígido. Es una excelente opción para melenas lisas, onduladas o gruesas.
- Long Bob con capas invisibles. Las capas invisibles son una de las técnicas más recomendadas por los estilistas porque eliminan peso desde el interior del cabello sin modificar la forma del corte. Esto permite que la melena conserve movimiento, pero con mucho menos volumen descontrolado cuando aumenta la humedad.
- Butterfly Cut suavizado. El famoso Butterfly Cut sigue siendo tendencia, aunque para combatir el frizz lo ideal es optar por una versión con capas largas y poco marcadas. Este diseño distribuye el volumen de forma uniforme, aporta movimiento y ayuda a que las ondas o el alaciado mantengan mejor su forma durante todo el día.
- Pixie texturizado. Si prefieres un estilo práctico y moderno, el Pixie texturizado es uno de los mejores aliados. Al reducir considerablemente la longitud del cabello, disminuye la superficie expuesta a la humedad, por lo que el frizz tarda mucho más en aparecer. Además, requiere muy poco mantenimiento diario.
- Corte recto XL. Las melenas largas también pueden mantenerse bajo control durante la temporada de lluvias. Un corte completamente recto aprovecha el peso natural del cabello para mantener los mechones alineados y evitar que se expandan con facilidad. El resultado es un acabado más pulido y elegante.
- Bixie largo. El Bixie largo, una combinación entre el bob y el pixie, es una de las propuestas más innovadoras del momento. Sus capas suaves y estratégicas eliminan el exceso de volumen sin restar movimiento, lo que facilita el peinado y ayuda a mantener el cabello con una apariencia más ordenada incluso cuando hay mucha humedad.