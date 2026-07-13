Los psicólogos coinciden: este es el gesto que indica que tu pareja te quiere de verdad

Para todas aquellas personas que estén llevando adelante una relación amorosa, seguramente quieran saber si su pareja los quiere realmente o no, suelen pedir acciones que lo demuestren, como así también algunos gestos que puedan corroborarlo. En caso que no te sientas tan seguro si tu pareja realmente te quiere y aprecia, un estudio realizado por la psicología cuál es el gesto que indica que te quiere de verdad, como así también cuáles son las otras actitudes para mantener el amor dentro de la relación.

Ventaneando | Programa completo 13 de julio de 2026

La vida en pareja no es para nada sencillo, teniendo en cuenta que la rutina puede llevar a que los compromisos laborales, tareas administrativas, actividades recreativas y crianza; hace que los vínculos amorosos se pongan en jaque y haya algunas discusiones. Por eso, es muy común que se pidan en todo momento gestos o acciones que confirmen el amor entre las personas y para no dañar esa relación.

Por otro lado, hay personas que suelen sentir mucho cariño por sus parejas, pero no lo demuestran demasiado, y quizás esto puede generar rispideces dentro de la relación; por lo que llevará a que tengan discusiones. Sin embargo, la psicología realizó un estudio que determinó cuál es el gesto que indica que tu pareja realmente te quiere. Este informe fue realizado por la estadounidense Sue Johnson que fue creadora de la Terapia Focalizada en las Emociones.

Cómo demostrarle a tu pareja que te ama de verdad

De acuerdo a lo que explicó la psicología, el amor en una pareja se sostiene en la conexión emocional segura, en poder sentirse valorado, querido y que los comportamientos cotidianos resultan imperceptibles para los demás. Por eso, cuando una pareja se mira, se crea lo que se llama como ‘invitaciones de conexión’ y que puede ir desde intentar captar la atención llamándola por su nombre, hasta como pedir que satisfagan las necesidades más profundas.

Cuáles son otros de los gestos que indican que amas a tu pareja

Por otro lado, la psicología coincidió en que otro de los gestos que pueden fortalecer la relación y el vínculo es generar contacto físico constante, ya que es una de las manifestaciones más directas del amor; la escucha activa y la validación emocional; los pequeños actos cotidianos y en ofrecer apoyo en los momentos difíciles.