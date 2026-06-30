7 cortes de pelo recomendados para quienes sufren de puntas abiertas frecuentes

Hay un momento en el que ningún sérum, mascarilla o tratamiento logra devolverle la vida al cabello. Si las puntas abiertas aparecen una y otra vez, el pelo luce opaco, se enreda con facilidad y parece que nunca crece, probablemente el problema ya no se resuelva con productos, sino con unas buenas tijeras. Aunque muchas personas evitan cortar su melena por miedo a perder el largo, eliminar la parte dañada suele ser el primer paso para que el cabello vuelva a crecer más fuerte, saludable y con mejor apariencia. Además, elegir el corte adecuado no solo ayuda a deshacerse de las puntas abiertas, también mejora la forma del pelo, facilita el peinado y hace que luzca mucho más abundante.

Estos son algunos de los cortes de cabello que mejor funcionan cuando las puntas abiertas se convierten en un problema constante

Aunque cada tipo de cabello tiene necesidades diferentes, de acuerdo con un artículo de Vogue, es recomendable un retoque cada ocho o doce semanas cuando las puntas abiertas aparecen con frecuencia. De esta manera se evita que la abertura siga avanzando hacia arriba y termine debilitando más fibras capilares. Las mejores opciones son:

