7 cortes de pelo recomendados para quienes sufren de puntas abiertas frecuentes
Si tu melena ya no luce suave, brillante ni fácil de peinar, quizá el problema no esté en los productos que usas, sino en el corte que llevas. Estas opciones ayudan a renovar el cabello y darle una apariencia mucho más saludable.
Hay un momento en el que ningún sérum, mascarilla o tratamiento logra devolverle la vida al cabello. Si las puntas abiertas aparecen una y otra vez, el pelo luce opaco, se enreda con facilidad y parece que nunca crece, probablemente el problema ya no se resuelva con productos, sino con unas buenas tijeras. Aunque muchas personas evitan cortar su melena por miedo a perder el largo, eliminar la parte dañada suele ser el primer paso para que el cabello vuelva a crecer más fuerte, saludable y con mejor apariencia. Además, elegir el corte adecuado no solo ayuda a deshacerse de las puntas abiertas, también mejora la forma del pelo, facilita el peinado y hace que luzca mucho más abundante.
Estos son algunos de los cortes de cabello que mejor funcionan cuando las puntas abiertas se convierten en un problema constante
Aunque cada tipo de cabello tiene necesidades diferentes, de acuerdo con un artículo de Vogue, es recomendable un retoque cada ocho o doce semanas cuando las puntas abiertas aparecen con frecuencia. De esta manera se evita que la abertura siga avanzando hacia arriba y termine debilitando más fibras capilares. Las mejores opciones son:
- Bowl cut. Si el daño está presente desde la raíz hasta las puntas y buscas una transformación completa, el bowl cut puede ser una gran opción. Su forma redondeada elimina prácticamente todo el cabello deteriorado y aporta una imagen moderna con mucha personalidad.
Además de ser fácil de peinar, funciona especialmente bien en cabellos rizados o con ondas marcadas, ya que ayuda a definir la textura natural y controla el volumen sin necesidad de utilizar demasiados productos.
Pixie. El pixie sigue siendo uno de los cortes más efectivos para comenzar de cero. Al dejar el cabello muy corto, desaparecen por completo las puntas abiertas y el pelo tiene la oportunidad de crecer completamente sano.
También es un corte muy práctico para quienes buscan dedicar menos tiempo al peinado diario. Su estilo transmite seguridad, frescura y un toque sofisticado que nunca pasa desapercibido.
Blunt cut. El blunt cut, o corte completamente recto, es perfecto para quienes no quieren llevar el cabello demasiado corto, pero sí eliminar las puntas maltratadas.
Su acabado uniforme hace que el cabello se vea más grueso, brillante y con mayor densidad visual. Además, al no tener capas, las puntas lucen mucho más saludables y el mantenimiento resulta bastante sencillo.
Bob clásico. El bob nunca pierde vigencia porque favorece prácticamente a cualquier tipo de rostro y, al mismo tiempo, elimina una buena parte del cabello reseco o quebradizo.
Su longitud, normalmente a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, ayuda a que la melena recupere movimiento y una apariencia mucho más sana. Lo mejor es que puede llevarse completamente liso, con ondas suaves o con un acabado más natural sin perder elegancia.
Shaggy hair. Quienes prefieren un estilo relajado encontrarán en el shaggy hair un gran aliado. Sus capas irregulares aportan textura, movimiento y volumen, haciendo que el cabello dañado pase mucho más desapercibido.
Este corte también reduce el peso de la melena, por lo que el cabello suele verse más ligero y con mayor vitalidad, especialmente cuando las puntas abiertas han provocado un aspecto apagado.
Flequillo cortina con capas marcadas. No siempre es necesario despedirse del largo para notar un cambio importante. Si prefieres conservar gran parte de tu melena, combinar un flequillo cortina con capas bien definidas puede hacer una gran diferencia.
El flequillo enmarca el rostro y aporta frescura al look, mientras que las capas eliminan parte del cabello más dañado y crean un movimiento que hace que la melena luzca mucho más viva y con mayor volumen.
Long layers. Las capas largas son ideales
para quienes desean mantener su cabello largo sin seguir cargando con puntas abiertas.
Este corte elimina únicamente la parte más deteriorada y distribuye mejor el peso del cabello, evitando que se vea plano o sin forma. Además, aporta movimiento natural, facilita el peinado y permite crear diferentes estilos sin sacrificar el largo que tanto cuesta conseguir.