Las tendencias de decoración han cambiado durante los últimos años. En lugar de llenar las paredes con cuadros tradicionales, cada vez más personas incorporan plantas colgantes para crear ambientes con mayor presencia de elementos naturales, como lo son estas 4 opciones de especies colgantes que puedes poner en la sala. Conoce en qué parte de la casa debes poner la planta araña para que produzca más hijuelos.

Las plantas de interior añaden volumen, contraste y color a los espacios sin realizar modificaciones estructurales. Las especies colgantes son una buena opción, debido a que aprovechan el espacio vertical de la decoración del hogar. En esta parte de la casa debes colocar la bugambilia y lograr una explosión de flores.

Las 4 plantas colgantes que reemplazan los cuadros

1. Poto: Es una de las plantas más utilizadas en los hogares como decoración. Esta especie colgante prospera con luz indirecta brillante, aunque también tolera condiciones de iluminación moderada. Sus ramas pueden superar un metro de longitud, lo que permite cubrir paredes, estanterías o macetas suspendidas con un efecto visual muy llamativo.

4 opciones de plantas colgantes que están reemplazando a los cuadros tradicionales en la sala|IA

2. Araña: Esta especie destaca por sus hojas arqueadas y por la producción constante de hijuelos que cuelgan de largos tallos. Debido a que es una planta colgante, reemplaza elementos decorativos tradicionales con una opción viva que evoluciona con el paso del tiempo. Cabe destacar que el ejemplar requiere un sustrato con buen drenaje y prefiere la luz brillante sin exposición directa al sol.

3. Helecho de Boston: Esta planta colgante se suele poner en macetas suspendidas cerca de ventanas con buena iluminación natural. Se recomienda ponerla en espacios con humedad ambiental media o alta y protegerla del sol intenso para conservar el color verde de sus hojas.

4. Cadena de corazones: Sus hojas pequeñas con forma de corazón la convierten en una de las favoritas para decorar salas con estilo minimalista. La especie necesita abundante luz indirecta, riegos moderados y un sustrato ligero para evitar el exceso de humedad en las raíces.