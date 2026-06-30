Los 4 lugares de México que multiplicarán tu paz mental gracias a sus aguas termales

México cuenta con grandes paisajes y cientos de manantiales de aguas termales originados por su intensa actividad geotérmica. Muchos de estos sitios se han convertido en destinos turísticos por sus temperaturas agradables, por lo que en este artículo traemos para ti los 4 lugares del país que multiplicarán tu paz y te harán salir de la rutina. Conoce el Pueblo Mágico que es imposible recorrer en coche, pero es ideal para caminar.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), México posee un importante potencial de recursos geotérmicos debido a su ubicación sobre zonas volcánicas activas, lo que favorece la presencia de aguas subterráneas calentadas de forma natural, las cuales son ideales para escapar de la rutina y conectar con la naturaleza. Conoce el Pueblo Mágico del país que parece una ciudad subterránea por sus túneles históricos.

Grutas de Tolantongo es de los lugares más populares de México con aguas termales.|Grutas Tolantongo

Los 4 lugares de México con aguas termales

1. Grutas Tolantongo: Es uno de los destinos naturales más visitados de Hidalgo. El sitio tiene pozas escalonadas construidas sobre la montaña, un río de aguas color turquesa, túneles naturales y una cueva donde brota agua a temperaturas cercanas a los 38 °C.

2. Los Azufres: Este sitio de Michoacán también ofrece zonas para acampar, senderismo, paseos en bicicleta y cabañas, lo que convierte al destino en una alternativa para quienes buscan combinar descanso con actividades de naturaleza.

3. El géiser: El lugar se ubica en Tecozautla, Hidalgo, donde se ubica un géiser activo, del que brotan aguas termales que alcanzan temperaturas de hasta 95 °C. También se puede disfrutar de su balneario, donde se pueden realizar diferentes actividades.

4. Escondido Place: Este sitio se encuentra cerca de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se puede disfrutar de aguas termales rodeadas de jardines y áreas naturales. Este lugar es ideal para escapar de la rutina y relajarse. Además, se puede disfrutar y conocer uno de los pueblos más bellos y visitados del país.