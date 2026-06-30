MasterChef 24/7: los 4 ingredientes que NUNCA debes poner en la olla exprés

La olla exprés es uno de los mejores utensilios para ahorrar tiempo en la cocina, pues tiene la capacidad de darle cocción a los ingredientes de manera rápida y uniforme. Sin embargo, para que su funcionamiento sea óptimo tanto en una espacio doméstico, como en una cocina profesional igual a la de MasterChef 24/7, lo mejor es usar estos recipientes correctamente, no solo con los lapsos de tiempo y temperaturas adecuadas, sino también poniendo solo aquellos productos que son resistentes a la presión.

¿Cómo se usa la olla exprés? Los 4 alimentos que no debes usar para evitar accidentes