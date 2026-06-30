MasterChef 24/7: los 4 ingredientes que NUNCA debes poner en la olla exprés
Tratar de cocinar los alimentos equivocados en las ollas de presión es un error que debe evitarse para no tener accidentes ni hacer un caos en la cocina.
La olla exprés es uno de los mejores utensilios para ahorrar tiempo en la cocina, pues tiene la capacidad de darle cocción a los ingredientes de manera rápida y uniforme. Sin embargo, para que su funcionamiento sea óptimo tanto en una espacio doméstico, como en una cocina profesional igual a la de MasterChef 24/7, lo mejor es usar estos recipientes correctamente, no solo con los lapsos de tiempo y temperaturas adecuadas, sino también poniendo solo aquellos productos que son resistentes a la presión.
¿Cómo se usa la olla exprés? Los 4 alimentos que no debes usar para evitar accidentes
Pasta. Cuando se pone la pasta en hervor, va desprendiendo cantidades considerables de almidón, lo que provoca que se forme espuma de forma excesiva. Esto es riesgoso porque aumenta el riesgo de que se obstruya la válvula y que termine "explotando" por el calor.
- Lácteos. Si de por sí en ollas "normales" calentarla requiere de mucho cuidado para que no se derrame sobre toda la estufa, poner la leche en la olla de presión es una mala práctica que no puede usarse ni en casa ni en cocinas con el ritmo de MasterChef 24/7. Lo anterior porque altera su textura, hace que se formen grumos muy rápido y hasta que se desborde.
Verduras muy blandas. Es más que sabido que la olla exprés sirve muy bien para cocinar los alimentos en poco tiempo, pero esto no significa que funcione para todos. Por ejemplo, las verduras verdes que son suaves y que están listas en pocos minutos no son compatibles, ya que puede cambiar su consistencia y dejarlas como si se tratara de una pasta.
- Productos congelados. Si acostumbras comprar ingredientes congelados que ya vienen listos para usarse, debes saber que no es conveniente cocinarlos en la olla de presión. De acuerdo con información del portal Vietnam VR, el riesgo principal es porque por el hielo que los cubren, generan un exceso de humedad que choca con el calor del recipiente, haciendo riesgoso abrirla, ya que puedes tener incidentes como los que hemos visto en Masterhef 24/7 y otras ediciones.