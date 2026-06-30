3 monederos artesanales de tela que puedes haer en casa sin máquina de coser
Estas ideas te encantarán porque puedes llevarlas a todos lados; lo mejor de todo es que son fáciles de hacer y no requiere de experiencia
Hacer manualidades con tela es una excelente manera de aprovechar el tiempo mientras creas artículos funcionales para el día a día. Si tu interés está en aprender a elaborar accesorios con prendas reutilizables y reducir el consumo de productos desechables, estas tres ideas de monederos artesanales te fascinarán.
Llevar un monedero artesanal es una alternativa práctica a las estorbosas carteras tradicionales. Además de ocupar menos espacio, suelen ser más cómodos para guardar monedas y pequeños objetos sin generar incomodidad en el pantalón o el bolso de mano. Anteriormente te contamos cómo hacer bolsas artesanales, pero ahora te explicamos el paso a paso para crear este divertido proyecto sin necesidad de utilizar una máquina de coser.
Los 3 monederos artesanales de tela: el paso a paso
- 1. Monedero rectangular con cierre: Este monedero rectangular con cierre es una opción práctica y fácil de elaborar para guardar monedas y billetes doblados. Corta dos rectángulos de tela de 15 x 12 centímetros y dos piezas del mismo tamaño de forro. Coloca el cierre entre la tela exterior y el forro, cose ambos lados y luego une las piezas enfrentando los derechos de la tela. Cose todo el contorno dejando una pequeña abertura para voltear la pieza y lograr un acabado limpio. Después, gira la tela, cierra la abertura con una puntada invisible y tendrás un monedero funcional y resistente para el uso diario.
- 2. Monedero tipo sobre con botón: El monedero tipo sobre destaca por su diseño elegante, sencillo y perfecto para principiantes. Recorta una pieza de tela de 25 x 15 centímetros y refuérzala con entretela si deseas darle mayor firmeza. Dobla la parte inferior para formar un bolsillo y utiliza el sobrante superior para crear una solapa triangular. Cose los laterales, acomoda la solapa y coloca un botón de presión, un broche magnético o un botón tradicional con una presilla de hilo para cerrar el monedero.
- 3. Monedero redondo con boquilla metálica: El monedero redondo con boquilla metálica ofrece un atractivo estilo vintage ideal para regalar o vender. Dibuja y corta dos círculos de tela de aproximadamente 12 centímetros de diámetro, junto con dos piezas iguales de forro. Une cada tela exterior con su respectivo forro y cose los bordes dejando libre la parte superior. La boquilla metálica es el detalle que aporta personalidad y elegancia a este diseño artesanal. Voltea las piezas, colócalas una frente a otra y cose el contorno. Finalmente, inserta la abertura superior dentro de la boquilla metálica y fíjala con pegamento especial para tela o ajustándola cuidadosamente con pinzas.