3 monederos artesanales de tela que puedes haer en casa sin máquina de coser

Hacer manualidades con tela es una excelente manera de aprovechar el tiempo mientras creas artículos funcionales para el día a día. Si tu interés está en aprender a elaborar accesorios con prendas reutilizables y reducir el consumo de productos desechables, estas tres ideas de monederos artesanales te fascinarán.

Llevar un monedero artesanal es una alternativa práctica a las estorbosas carteras tradicionales. Además de ocupar menos espacio, suelen ser más cómodos para guardar monedas y pequeños objetos sin generar incomodidad en el pantalón o el bolso de mano. Anteriormente te contamos cómo hacer bolsas artesanales , pero ahora te explicamos el paso a paso para crear este divertido proyecto sin necesidad de utilizar una máquina de coser.

Los 3 monederos artesanales de tela: el paso a paso

1. Monedero rectangular con cierre: Este monedero rectangular con cierre es una opción práctica y fácil de elaborar para guardar monedas y billetes doblados. Corta dos rectángulos de tela de 15 x 12 centímetros y dos piezas del mismo tamaño de forro. Coloca el cierre entre la tela exterior y el forro, cose ambos lados y luego une las piezas enfrentando los derechos de la tela. Cose todo el contorno dejando una pequeña abertura para voltear la pieza y lograr un acabado limpio. Después, gira la tela, cierra la abertura con una puntada invisible y tendrás un monedero funcional y resistente para el uso diario.

Luce diferente con estas ideas de monederos artesanales de tela. |(ESPECIAL/Gemini)